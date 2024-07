被出征了！法日男籃大戰爭議4分打判罰　女裁判遭網友肉搜

實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運男籃預賽,東道主法國對上亞洲強權日本,雙方鏖戰到延長賽後最終日本氣力放盡,以90比94不敵法國黯然吞敗,然而在決勝節最後史崔澤爾(Matthew Strazel)追平比數的4分打存在巨大爭議,該名吹判的女裁判社群帳號更被世界各地的網友肉搜出征,目前女裁判已經將留言功能暫時關閉。

爭議判決出現在決勝節還剩10.2秒,當時日本手握84比80四分領先,眼看日本即將迎來隊史偉大的勝利,不料法國後衛史崔澤爾投進一顆孤注一擲的3分彈還要到河村勇輝的犯規,成功完成追平4分打,然而透過慢動作顯示兩人身體似乎沒太大的接觸,「摸毛」判決也間接改變比賽走向,最終日本在延長賽以4分差吞下敗仗。

OMG WHAT A SHOT BY MATTHEW STRAZEL AS HE CONVERTS ON THE 4-POINT PLAY



France-Japan all tied up at 84 apiece!pic.twitter.com/fumj8SdNHi