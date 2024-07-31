被出征了！法日男籃大戰爭議4分打判罰　女裁判遭網友肉搜

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運男籃預賽，東道主法國對上亞洲強權日本，雙方鏖戰到延長賽後最終日本氣力放盡，以90比94不敵法國黯然吞敗，然而在決勝節最後史崔澤爾（Matthew Strazel）追平比數的4分打存在巨大爭議，該名吹判的女裁判社群帳號更被世界各地的網友肉搜出征，目前女裁判已經將留言功能暫時關閉。

La faute est où ??? pic.twitter.com/zb6Yj3BDY4 — French Prospect ????????(@defaut_zero) July 30, 2024

爭議判決出現在決勝節還剩10.2秒，當時日本手握84比80四分領先，眼看日本即將迎來隊史偉大的勝利，不料法國後衛史崔澤爾投進一顆孤注一擲的3分彈還要到河村勇輝的犯規，成功完成追平4分打，然而透過慢動作顯示兩人身體似乎沒太大的接觸，「摸毛」判決也間接改變比賽走向，最終日本在延長賽以4分差吞下敗仗。

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OMG WHAT A SHOT BY MATTHEW STRAZEL AS HE CONVERTS ON THE 4-POINT PLAY



France-Japan all tied up at 84 apiece!pic.twitter.com/fumj8SdNHi — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 30, 2024

比賽結束後無數網友都對這個爭議判決相當不滿，吹判的女裁判社交帳號更是被網友找出來開始留言洩憤，鋪天蓋地的海量留言也讓這名女裁判緊急關閉留言功能，躲避風頭。