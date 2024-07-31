又差1分！男子不定向飛靶沒進決賽　楊昆弼：很遺憾又跟東奧一樣

▲不定向飛靶好手楊昆弼。（圖／路透）

文／中央社

台灣男子不定向飛靶射擊好手楊昆弼，在資格賽第2天表現不俗，只可惜最終仍以1分之差，排名第12名無緣晉級決賽，楊昆弼表示，很遺憾，又跟上屆東京奧運一樣。

楊昆弼在昨天首日資格賽的3輪，分別射下22、25、25分，今天第2天資格賽的最後2輪，則拿下24、25分，最後以總分121分、排名第12名，差1分就能晉級決賽。

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楊昆弼受訪時表示，第1天第1組只打了22分，嚴格說起來就是致命傷，需要用3組25分來彌補，「我自己覺得是因為太想要，也很有信心可以晉級，反而變得太謹慎，才會出現這樣要命的失誤。」

楊昆弼強調，畢竟這就是奧運，參賽選手都在水準之上，現在就只能接受事實，在知道缺點後改進。

楊昆弼透露，這次的名次比上屆東京奧運進步2名，可見訓練是沒有問題的，「我現在就是朝著洛杉磯奧運的目標邁進，要成為台灣第一個拿到參賽門票的選手。」

另外，女子不定向飛靶也在今天舉行首日的前3輪賽事，首度參賽的劉宛渝，射下21、25、25，以71分暫居第11名，至於5度參加奧運的老將林怡君，首回合雖射下25滿分，但接著分別只拿到21、19分，以總分65分排在第28名。