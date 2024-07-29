奧運桌球混雙止步8強　林昀儒：確實覺得有點可惜

▲桌球混雙林昀儒、陳思羽。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

搭檔2年多的台灣桌球混雙組合林昀儒與陳思羽今天在巴黎奧運8強功虧一簣，以2比4不敵世界第1的中國組合王楚欽、孫穎莎，陳思羽賽後透露，領先時太想贏，反而有點亂掉了。

賽前林昀儒、陳思羽生涯和世界第1的中國組合王楚欽、孫穎莎交手3次全都落敗，且3戰僅拿過1局。不過今天雙方再戰，台灣組合嚇出對手一身冷汗。

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林昀儒在16強結束後曾笑說：「對上王楚欽和孫穎莎的組合，目標就是贏1局。」這個目標很快就實現，今天8強首局，台灣組合開賽就打出4比1領先，並很快取得10比6的4個局點，先以11比7拿下。

接著第2局中國隊以11比6扳回一成，第3局台灣組合再以11比6要回領先，第4局中國組合則以11比7扳成平手。

關鍵第5局，雙方在5比5平手時，中國組合連拿5分，包括多次精彩回球，取得10比5領先。儘管林昀儒和陳思羽連追4分、成功縮小差距，無奈沒能一鼓作氣扭轉戰局，仍以9比11棄守。已打出氣勢的中國組合，第6局僅花了7分鐘，就以11比3拿下，並摘下4強門票。

林昀儒賽後接受媒體訪問時表示，確實覺得有點可惜，本來拿下第1局達標後，就想著要再接再厲，不過第2、4局有機會拿下的，反而都從領先打到輸。

林昀儒強調，對手是實力頂尖的組合，「打越多局對我們越不利，後2局我們的進攻路線幾乎都被掌握住了。」

陳思羽則指出，在局數2比1領先時，「我就想著自己穩定發揮好就好，但小林可能太想贏球，反而受到影響，出現失誤的時候會一直反覆思考，對手的實力就在那裡，我們不能有失常的情況。」