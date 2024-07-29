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快訊／林昀儒打完混雙2小時再戰　巴黎奧運男單首輪4比1過關

▲▼台灣桌球一哥林昀儒。（圖／VCG）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／VCG，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒本屆巴黎奧運「3線出擊」，稍早在混雙8強賽遭世界第1的中國組合王楚欽、孫穎莎逆轉落敗，2個小時後隨即迎來男單首輪賽事，出戰波多黎各選手阿方納多(Brian Afanador)，終場以11比6、12比14、11比6、11比6、11比2，總局數4比1晉級32強。

林昀儒2度登上五環殿堂，本屆他「3線出擊」，名列男單第5種子，今(29)日凌晨出戰男單64強賽，面對實力有段落差，世界第75的阿方納多，雙方開局形成拉鋸，打成5比5，林昀儒後半局開始發力，以11比6率先拿下首局。

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▲▼台灣桌球一哥林昀儒。（圖／VCG）

林昀儒第2局一度8比10，被對手得到2個局點，他冷靜化解危機，激戰到12比12，可惜還是以12比14讓出次局，雙方總局數1比1。

來到第3局，林昀儒局末甩開對手的糾纏，以10比6取得4個局點，以11比6收下此局，總局數2比1超前。第4局，戰況依舊膠著，一路打到6比6。林昀儒讓對手揮空和掛網失誤，以10比6取得4個局點，以11比6、總局數3比1聽牌。

進入第5局，林昀儒掌控了局面，拉開10比2、8分領先，獲得8個賽末點，以斜線加壓得分，11比2終結比賽，總局數4比1晉級。

林昀儒前進8強應不成問題，但8強賽就得強碰地主第3種子右手「直拍」新星F.勒布朗(Alexis Lebrun)，或是上屆東京奧運在男單銅牌戰擊敗他的德國名將奧恰洛夫。

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