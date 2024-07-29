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納達爾奧運第二輪強碰喬科維奇　二大傳奇最後的對決？

▲巴黎奧運單打西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運單打西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal) 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)28日在巴黎奧運單打第1場比賽，以6比1、2比6、6比4擊敗匈牙利選手富克索維奇(Marton Fucsovics)，下一輪對手將強碰喬科維奇(Novak Djokovic)，這是二大傳奇生涯第60次對決，也有可能是最後一次對決。

喬科維奇在巴黎奧運第一天27日以6比0、6比1的比數擊敗澳洲選手埃布登(Matthew Ebden)。納達爾雖然在自己最喜歡的紅土羅蘭加洛斯球場比賽，但傷病讓他直到最後一刻才確認可以打單打，因此不一定能夠擊敗富克索維奇。

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納達爾輕鬆在31分鐘內以6比1贏得第一盤。但第二盤他的能量和侵略性都不見了，並且出現一些失誤，讓富克索維奇拿下第二盤。第三盤納達爾找回一些第一盤的狀態，最後以6比4贏得了比賽。

納達爾與喬科維奇的對決一直是網壇的重頭戲，過去高種子身分，他們在前幾輪中不可能相遇，但納達爾最近的傷病，讓他在巴黎奧運沒有種子身份，因此造成二人在第二輪交手，這是他們自2009年的台維斯杯之後，15年首次在8強之前的比賽中遭遇。

▲巴黎奧運單打喬科維奇(Novak Djokovic) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運單打喬科維奇(Novak Djokovic) 。（圖／達志影像／美聯社）

此外，這也是他們二人在29個不同網球比賽的決賽中的再度對決，其中包括所有四大滿貫賽事，很可能是二人的最後一次對決，也是第60次對決。

二人的前59次對決，喬科維奇以30勝29敗領先，如果納達爾獲勝就能扳平對戰成績。而他們的第一次交鋒是在2006年法網。

38歲的納達爾曾在2008年北京奧運單打、2016年里約奧運雙打摘金，他將在熟悉的羅蘭加洛斯球場迎來個人奧運最後一舞，他生涯14度在這個場地奪得法網冠軍，有著「紅土天王」的稱號。

喬科維奇在2008年北京奧運拿到銅牌，當年他輸給了納達爾。而納達爾今年在巴黎奧運除了單打，還與「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)組成雙打，「大小蠻牛」夢幻合體。艾卡拉茲今年連奪法網與溫網男單冠軍。

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