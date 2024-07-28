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快訊／就差一點！中華女團惜敗「大魔王」韓國　本屆奧運8強止步

▲中華射箭女團雷千瑩、邱意晴、李彩綺。（圖／中華奧會提供）

▲中華射箭女團奧運止步8強。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣射箭女團於巴黎時間28日展開淘汰賽，16強淘汰賽遭遇美國，先以總分5比1獲勝晉級8強，接著在8強賽強碰「大魔王」韓國，中華女團以2比6不敵「大魔王」，本屆奧運止步8強。

本次中華女子射箭代表隊由「雷母」雷千瑩率領兩位小將邱意晴、李彩綺出戰，三人在資格賽分別位居第29、40與53名，射出68支十分箭，以總和1926分、第9名之姿進軍淘汰賽，16強淘汰賽首局與美國戰成平手，但中華女團連拿兩局，以總分5比1輕鬆摘下8強門票。

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▲中華射箭女團雷千瑩、邱意晴、李彩綺。（圖／中華奧會提供）

▲中華射箭女團奧運止步8強。（圖／中華奧會提供）

8強賽事中華隊依舊由邱意晴打頭陣，雷千瑩、李彩綺分居二、三棒，而韓國隊則派出全勳英、南秀賢與林是見，首局韓國隊表現「失常」，一支10分間都沒有，還射出兩支8分箭，然而中華女團沒能把握機會，雖然邱意晴、雷千瑩分別射出一支10分箭，不過首度參賽的李彩綺分別僅射下7分、6分，最終以51比52與首局勝利失之交臂。

中華女團第二局捲土重來並穩住陣腳，首棒邱意晴就射中10分，李彩綺也同樣射出10分箭，「雷母」再補上單局第三支10分箭，拿下56分的高分，而韓國女團則持續「失常」，單局僅射下52分，中華女團以56比52拿下第二局，雙方積分戰成2比2平手。

關鍵第三局，韓國女團開始回穩，拿下54分總分，而中華女團則是「雷母」發揮失常，射出一支7分箭，韓國以54比53拿下關鍵第三局勝利；進入決勝第四局，韓國隊再下一城，以56比54拿下，以總比分6比2擊敗中華女團，中華女團遺憾止步8強。

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