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快訊／黃筱雯首戰告捷！5比0輕鬆挺進16強

▲▼專訪巴黎奧運拳擊國手黃筱雯。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運拳擊國手黃筱雯。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／綜合報導

2024巴黎奧運於巴黎時間27日正式開賽，台灣拳擊好手黃筱雯在今天迎來自己本屆賽事首秀，在54公斤級32強賽遭遇20歲的蒙特內哥羅選手高耶科維奇(Bojana Gojkovic)，黃筱雯三回合都獲得評審青睞，以5比0順利擊敗對手晉級16強！

東京奧運強勢奪下女子拳擊51公斤級銅牌的黃筱雯，巴黎奧運的參賽門票取得之路多舛，是直到最後一次奧運資格賽才驚險搭上奧運末班車，雖然如此，擁有身高、畢展優勢的她，仍被美國知名媒體《運動畫刊》看好是中華代表隊在今年巴黎奧運唯一一位摘金的選手。

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代表紅方的黃筱雯，一出場就帶著自信笑容，並從開賽就保持侵略性猛攻，面對個子嬌小的對手，擁有身材優勢的她，在第一回合打的並不輕鬆，數度被對手逼到擂台角落，還曾被對手直接撂倒，但第一回合中後段，黃筱雯漸入佳境，幾次重拳都能直接打在對方臉上，第一回合獲得全部裁判青睞，統統拿下10分滿分取得領先。

第二回合前段雙方趨於被動，然而高耶科維奇在第二回合中段開始主動出擊，卻都沒能對黃筱雯做出有效攻擊，反倒是黃筱雯有幾拳直接打在對手臉上，再度獲得五位評審青睞，連兩回合都拿下滿分。

關鍵第三回合，保有領先優勢的黃筱雯開始強攻，雖然幾次出拳被對方閃過，不過也有幾拳帶給對方不小傷害，導致對手開始頻頻做出擒抱動作，黃筱雯還一度無奈向裁判攤手示意，最終黃筱雯再度獲得五位評審青睞，以5比0順利晉級，她的16強對手將會是擁有2枚歐錦賽金牌、2座歐洲運動會冠軍的保加利亞頭號種子佩特羅娃(Stanimira Petrova)。

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