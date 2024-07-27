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看千賀銷魂指叉意象訓練　黃保羅飆6K新高：想跟大聯盟一樣厲害

▲▼中職黃保羅。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職黃保羅。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職黃保羅。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將27日由黃保羅掛帥先發，主投6.2局奪6次三振，失2分無關勝敗，前6局靠指叉球壓制台鋼打者，7局上被吳念庭所擊出的追平分安打，也是指叉球，讓他直呼有點可惜。

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黃保羅投球局數與三振數都在此戰創生涯最多，鋒總表示，「今天狀況不錯，對他來說是一個經驗，是成為好投手的過程。」7局下面對滿壘危機，有準備牛棚，但沒有打算要換投。

黃保羅坦言，「比較可惜的是7局指叉球被念庭學長掌握到，其實那顆球有點偏高，還有那局有保送也沒有抓下來，還可以進步。」他回顧該打席，其實已經破壞打者節奏，還以為界外但落在界內。

此戰飆6次三振，黃保羅也曝光賽前意象訓練秘訣，「看了很多大聯盟的Highlight，今天有看千賀滉大的影片，看他們三振很厲害，想他們一樣。」黃保羅曾在4局上連續三振陳文杰、郭阜林、魔鷹，生涯首次單局3K，他透露，「其實前兩K位置有點偏高，三振魔鷹的位置最理想。」

邁入第二個一軍球季，黃保羅認為球速掉得有點多，重要的是控球。今年提高了指叉球的使用比例，黃保羅認為，滑球也用得比之前多，今年掌握度比較好，若直球投得不錯的話，相對變化球引誘性可以提高。

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關鍵字： 棒球張進德MVP富邦悍將台鋼雄鷹

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