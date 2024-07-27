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80歲外婆從台東來大巨蛋感動落淚　張育成：她用眼淚跟我們說話

▲▼張進德、張育成與外婆、媽媽、家人合照。（圖／富邦悍將提供）

▲▼張進德、張育成與外婆、媽媽、家人合照。（圖／富邦悍將提供）

▲張進德、張育成與外婆相聚。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

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富邦悍將張家兄弟張進德、張育成周末在大巨蛋主場迎戰台鋼雄鷹，特別邀請住在台東成功的外婆與媽媽前來觀戰，外婆賽後看到好久不見的孫子們忍不住落淚，張進德回憶兒時受到外婆很多照顧，張育成也說很多球具都是外婆購買，很感謝她的養育之恩。

80歲的外婆非常支持張家兄弟打棒球，張進德說，「她行動不方便，難得有機會在大巨蛋比較舒服，外婆坐火車都不太方便，受颱風影響，表哥專程開車繞南迴北上，她很喜歡看我們兄弟比賽，國小、國中幾乎每場都到，是很支持我們的忠實粉絲。」

張進德透露，「小時候外婆經常照顧我們，最喜歡吃她煮的雞湯，準備很健康的早餐，羊奶配饅頭夾蛋。她很久沒看到育成了，出國之後一年只見一次面。」

張育成則說，「以前阿嬤會買釘鞋、布鞋、手套，都是她提供給我們，只要破掉就會幫我們買。很愛看比賽，她看電視就很緊張，現場應該更緊張，很喜歡棒球。她用眼淚跟我們說話，一年見一次，現在回到台灣可以常常見到家人，很開心。」

去年經典賽外婆曾到現場看到張育成比賽，26日看到兩兄弟比賽，賽後感動落淚，張育成說，「她年紀大了，很少看我比賽，這次在大巨蛋不像室外那麼炎熱，體驗舒服感覺，而且大巨蛋有無障礙空間，很溫馨。」張育成自掏腰包買了十幾張票給親朋好友，不過較晚請球團協助購買，本壘後方的票都賣光，只能安排較旁邊的座位。

張進德希望姑姑有機會也可以來看比賽，「她都會新聞，感謝她的養育之恩，我們以前都住在山上，大部分時間都打理我們的生活和飲食，也很辛苦，我們都長大了，希望她健康。她還有工作在身，而且住得滿深山，到市區花費一小時，希望8月中去台東比賽，可以邀她看比賽。」
 

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關鍵字： 棒球張家兄弟外婆支持感動

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