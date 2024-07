女神卡卡絢麗現身巴黎奧運　開幕表演致敬法國60年代女神

▲女神卡卡擔任巴黎奧運開幕式表演嘉賓。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

巴黎奧運開幕式今(27)日凌晨登場,美國樂壇天后女神卡卡(Lady Gaga)驚喜現身擔任表演嘉賓,帶領10名舞者手持粉紅羽毛扇,演唱法國60年代傳奇舞者兼歌手齊齊·讓邁爾(Zizi Jeanmaire)的歌曲《Mon Truc en Plumes》,歡迎206個國家的運動員齊聚五環殿堂。

Lady Gaga pays tribute to the wonderful Zizi Jeanmaire with Mon Truc En Plume. #OpeningCeremony pic.twitter.com/VDKFc4aGlJ