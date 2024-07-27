女神卡卡絢麗現身巴黎奧運　開幕表演致敬法國60年代女神

▲女神卡卡擔任巴黎奧運開幕式表演嘉賓。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運開幕式今(27)日凌晨登場，美國樂壇天后女神卡卡(Lady Gaga)驚喜現身擔任表演嘉賓，帶領10名舞者手持粉紅羽毛扇，演唱法國60年代傳奇舞者兼歌手齊齊·讓邁爾(Zizi Jeanmaire)的歌曲《Mon Truc en Plumes》，歡迎206個國家的運動員齊聚五環殿堂。

Lady Gaga pays tribute to the wonderful Zizi Jeanmaire with Mon Truc En Plume. #OpeningCeremony pic.twitter.com/VDKFc4aGlJ [廣告]請繼續往下閱讀... July 26, 2024

巴黎奧運開幕式在塞納河上登場，運動員登上85艘船隻，沿著塞納河進行長達6公里的盛大巡遊，從東到西，欣賞巴黎的標誌性地標，以奧斯特利茨橋為起點，行經協和廣場、榮軍院、艾菲爾鐵塔等知名景點。

▲女神卡卡擔任巴黎奧運開幕式表演嘉賓。（圖／達志影像／美聯社）

本屆開幕式藝術總監是法國國家歌劇院總監喬里，整個開幕式表演拆成12個環節，動用多達3000名舞者和表演者。開幕式一開始就有大驚喜，美國樂壇天后女神卡卡從河岸的階梯後方走出來，讓現場幸運的粉絲們忍不住尖叫。

女神卡卡帶領10名舞者手持粉紅羽毛扇，演唱法國60年代傳奇舞者兼歌手齊齊·讓邁爾的歌曲《Mon Truc en Plumes》，表演雖不長但受到好評，她最後大聲喊道，「Bon soir. Bievenue Paris！(晚安，歡迎來到巴黎)」替巴黎奧運揭開序幕。

▲女神卡卡擔任巴黎奧運開幕式表演嘉賓。（圖／達志影像／美聯社）