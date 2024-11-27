鄭宗哲表態願戰經典賽資格賽：任何國際賽都想打！

▲玉山青棒全方位訓練營開訓，2019世青冠軍台灣隊長鄭宗哲，分享成長經驗 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

台灣才剛在世界12強賽奪冠，目光已轉向明年2月21日的經典賽資格賽。現効力於海盜隊3A旅美小將鄭宗哲今日表達參賽意願，有望為中華隊再添生力軍。

去年在經典賽與亞運大放異彩的鄭宗哲，擔任開路先發二壘手，扮演超強核彈頭。雖因列名海盜隊40人名單而缺席本屆12強賽，但他對於代表國家出賽始終充滿熱忱。

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「任何國際賽都想打！」屆時比賽可能與大聯盟春訓時間接近，但鄭宗哲表示，春訓期間參賽，也不是去度假，而是換個地方訓練比賽，相信球團能夠理解。

作為目前最接近大聯盟的台灣選手之一，鄭宗哲明年將再度參加大聯盟春訓。有別於去年首度參加大聯盟春訓時的躁進心情，他表示將保持平常心，專注於自我調整，近期會著重於改善揮棒軌跡，希望善用自身速度優勢，增加長打能力，並計畫透過中職舉辦的冬盟實戰來驗證訓練成效。

除了鄭宗哲外，今年在獨立聯盟復出的左投陳偉殷，也於12強賽期間表達有意參加經典賽資格賽意願。中職秘書長楊清瓏對此表示歡迎，強調待組訓會議召開並確立總教練人選後，將協助與球團溝通選手徵召事宜。

若無意外，經典賽資格賽教練團陣容仍會以12強為主，同樣由曾豪駒領軍。

即將在台北大巨蛋登場的經典賽資格賽A組，台灣將與尼加拉瓜、西班牙、南非等隊競逐晉級資格。單循環賽後，第一名直接晉級2026年經典賽，第二、三名則加賽一場決定最後晉級名額。B組部分則由哥倫比亞、巴西、德國與中國四隊角逐。