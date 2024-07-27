孫振踏上巴黎奧運殿堂　教練盼保有原創性

▲孫振將出擊巴黎奧運，將為中華隊力拚佳績。（圖／國訓中心提供）

文／中央社

台灣「霹靂舞一哥」孫振即將於8月10日登上巴黎奧運賽場，教練蘇志鵬分析，與他同組選手風格都很強烈，期望孫振保有原創性，帶著新鮮狀態比賽。

作為巴黎奧運首度新增的正式項目，霹靂舞項目將16名選手分為4組，取分組前2名選手前進8強，接著再進行淘汰賽，而台灣首名登上五環殿堂的「霹靂舞一哥」孫振，與非洲霹靂舞錦標賽冠軍的摩洛哥選手Billy及2名世界冠軍的荷蘭選手Menno、哈薩克選手Amir同在D組。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教練蘇志鵬接受中央社採訪時分析，4組的戰況都很有趣，A組是技術性很強的組別，而B、C組都有地主法國選手，相信屆時現場反應會很大，讓其他國家選手感受來自地主的壓力，至於孫振所在的D組則講求原創性，「他的對手風格都非常強烈，希望他在原創性不要吃虧，保持新鮮狀態比賽。」

距離比賽還有一段時間，蘇志鵬為孫振安排3個階段調整，首先完整適應時差，同時重視訓練的量、習慣下午比賽感覺，接下來則是強化他在出國前準備的新招式，畢竟尚未真正上場實戰，並依照3場循環賽判斷如何出招，而在比賽倒數階段不會有太多訓練，以意象訓練為主，讓他的身體以最佳狀態迎戰。