奧運開幕！楊勇緯、林昀儒、詹家姊妹出陣　中華隊今日賽程一次看

▲台灣「柔道男神」楊勇緯 。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

今日（7月27日）中華隊將在巴黎奧運會上全力出擊，參與多項比賽，包括柔道、網球、射擊、羽球、拳擊、輕艇及桌球等項目。

首場比賽將於下午4點開始，由楊勇緯代表中華隊出戰柔道男子60公斤級16強淘汰賽。同時間，林真豪將在柔道女子48公斤級32強淘汰賽中對抗哥倫比亞的拉索。

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網球女子雙打第一輪將於下午6點開始，由詹詠然和詹皓晴組隊對決捷克的卡雷茨科娃和西尼亞可娃。在下午6點半，劉恆妤和余艾玟將參加女子10公尺空氣手槍資格賽。

晚間8點，李佳馨和葉宏蔚將在羽球混合雙打小組賽中對戰香港的鄧俊文和謝影雪。接著，黃筱雯將於晚間9點半在女子54公斤預賽32強賽中對抗蒙特內哥羅的高耶科維奇。

晚間10點，張筑涵將參加激流標竿女子K1預賽第一輪。晚間10點50分，吳詩儀將在女子60公斤級預賽32強賽中對抗南韓的吳妍智。

最後一場比賽將於晚間11點15分進行，陳思羽和林昀儒將在桌球混合雙打16強賽中對抗法國的勒布朗和袁嘉楠。

以下是今日中華隊賽程表：