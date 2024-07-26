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大谷翔平日美250轟達陣！46度「生涯最高角度彈」道奇剋巨人　

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇26日（台灣時間）主場迎戰巨人，大谷翔平轟出本季第31發全壘打，達成日、美合計250轟壯舉，克蕭（Clayton Kershaw）左肩手術後復出首戰先發4局失2分無關勝敗，道奇最終以6比4獲勝。

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大谷翔平首局獲得保送，2局下兩出局一、三壘有跑者時，敲出投手前滾地球，4局下兩出局一壘有人時擊出左外野二壘安打，6局下則是中外野飛球。

道奇8局上遭到巨人扳平比數，8局下阿罕穆德（Nick Ahmed）率先轟出陽春砲要回領先，大谷翔平隨後也轟陽春砲取得保險分，這一轟擊球初速112.6英里，飛行距離360英尺，擊球仰角達到46度，據多家日媒報導，仰角46度為大谷翔平所轟出的最高角度。

道奇在此系列賽累計3勝1敗，大谷翔平賽後表示，「這是一場很棒的比賽，可以在系列賽取得優勢，我們還得朝向下一戰。」談到8局下全壘打，大谷翔平則說，「因為前一棒阿罕穆德轟出重要的全壘打，所以只想著打到甜蜜點。」他也提到，「球路偏高，心想不要揮空就好了，結果真的沒揮空太好了。」

大谷翔平在火腿時代累計48轟，大聯盟則達成202轟，達成日、美合計250轟，大谷翔平表示，「我不知道，剛剛才得知，希望繼續打得更好。」大谷翔平此戰4打數2長打，打擊率.312，OPS為1.034。

去年動左肩手術的克蕭，此戰投4局，投了72球，其中包含47顆好球，被敲6安打，失2分，奪6次三振，無關勝敗。

關鍵字： 大谷翔平道奇克蕭美聯日職

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