奧運足球！阿根廷補時16分鐘戲劇性逼平摩洛哥　球迷進場自拍　

▲奧運足球阿根廷梅迪納 （Cristian Medina）頭槌破門 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

巴黎奧運還未開幕但男子足球賽在台北時間24日晚上9點率先比賽，阿根廷在最後傷停補時16分鐘的最後一刻頭槌破門，以2比2戲劇性的方式逼平摩洛哥。

奧運男子足球賽是以23歲以下的U23球員組合，但各隊可以有3位超齡球員，24日晚上9點由B組阿根廷與摩洛哥、C組烏茲別克與西班牙進行巴黎奧運首場比賽。

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阿根廷與摩洛哥之戰，摩洛哥在上半場傷停補時第2分鐘，由拉希米（Soufiane Rahimi）近距離右腳射門，球從右上角飛進球門，取得1比0領先。下半場開始，摩洛哥在51分鐘時再靠拉希米的12碼罰球進球。

一直處於落後的阿根廷在第68分鐘，西蒙尼（Giuliano Simeone）近距離右腳射門踢進球門右下角。終於開胡。

正規比賽時間90分鐘到了之後，裁判宣布傷停補時長達16分鐘，阿根廷積極反撲，多次嘗試射門都未進，但最後第16分鐘時梅迪納 （Cristian Medina）近距離頭槌攻進中線，逼和戰局而比賽也宣布結束。

在比賽結束後，摩洛哥球迷丟東西進場，還有人跑進場內，讓現場十分混亂，更有小球迷拿手機進球場自拍。

而烏茲別克與西班牙的比賽，上半場西班牙率先進球，烏茲別克在傷停補時12碼罰球追成1比1。西班牙在下半場第62分鐘再射進，最後以2比1取勝。