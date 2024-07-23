大谷翔平熄火選保送上壘　賀南德茲開轟猛打率道奇4連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇23日主場迎戰巨人，大谷翔平熄火無安打，賀南德茲上演個人秀。他不僅轟出全壘打，還打出猛打賞，獨力包辦全隊3分打點，帶領道奇以3比2擊敗巨人，取得4連勝。

道奇派出菜鳥投手萊恩（River Ryan）初登板先發。4局上，萊恩先投出保送，隨後被貝利（Patrick Bailey）敲安打推進，三壘有跑者時又發生捕逸，讓巨人攻下1分。4局下，賀南德茲（Teoscar Hernández）馬上轟出本季第21號全壘打，幫助道奇扳平比分1比1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6局下，賀南德茲再度建功，適時安打為道奇超前1分。巨人在7局上由菲茨杰拉德（Tyler Fitzgerald）轟出陽春砲再度扳平。關鍵8局下，赫南德茲（Enrique Hernández）掃出二壘安打開啟攻勢，賀南德茲再次扮演英雄，敲出超前分安打，最終道奇以3比2險勝。

大谷翔平第一打席獲得保送後嘗試盜壘，經重播判決確認盜壘失敗，這是他本季第4次盜壘失敗。第二打席遭到三振，第三打席擊出一壘滾地球，8局無人出局二壘有跑者時再次遭三振。此戰3打數無安打，相隔6戰再次無安打，獲得1保送，打擊率維持在.313，OPS為1.033。