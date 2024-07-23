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外媒報導5位4度參賽奧運女選手　看好戴資穎再登頒獎台

▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運即將開始，《路透社》特別發文指出本次羽球有5位選手4度參加奧運，其中台灣羽球一姐戴資穎被點名有望再度站上頒獎台。

《路透社》在文章提到，傳統觀念認為在激烈且對於體能需求高的羽球運動中，精英級女子選手的平均退役年齡遠低於30歲，但這次去有5位選手4度參賽奧運，包含台灣戴資穎、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）、比利時譚蓮妮（Lianne Tan）、香港謝影雪和加拿大李文珊（Michelle Li ）。

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另外，《路透社》也採訪2屆世錦賽冠軍、現任羽毛球世界聯會（BWF）理事會成員佩里（Nora Perry），「這些成就常常被忽視，因為她們是女性，因此這些都不被當回事。但男性做出非凡成就時，這些成就會被慶祝，並出現在頭版。」

文章內也點出在這些資深女選手中，東京奧運銀牌得主戴資穎最有希望登上領獎台，另點名依瑟儂也非等閒之輩。佩里表示，「每4年參加奧運，保持沒有大傷並在最高水準上競爭，這是令人驚嘆的。」羽毛球的衝刺、弓步、跳躍和變向，都是在堅硬的地面上進行，讓這項運動對運動員的腳踝、膝蓋、背部、手腕和肩部受傷都很常見。

▲依瑟儂（Ratchanok INTANON） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲依瑟儂（Ratchanok INTANON）。（圖／達志影像／美聯社）

現年33歲的譚蓮妮是比利時首位女性羽球奧運選手，21歲時在倫敦奧運亮相，並在之後代表比利時參加里約以及東京奧運，這次再次參加巴黎奧運，台灣時間28日她也將與戴資穎進行小組賽首戰。她表示，「看到我的名字與其他4人並列真的很特別，很多事情都變了，我那時非常年輕且缺乏經驗。」

▲比利時女子羽球選手譚蓮妮（Lianne Tan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時女子羽球選手譚蓮妮（Lianne Tan）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球戴資穎2024奧運台灣之光

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