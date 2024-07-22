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統一獅註冊高塩將樹最快23日「開箱」　德保拉因喪事返鄉降二軍

▲統一獅隊投手高塩將樹。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊投手高塩將樹。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅22日註冊日籍投手高塩將樹，最快23日初登板對決樂天桃猿，將成為第一位透過選秀加盟中職出賽的球員。兄弟洋投德保拉因家中喪事返鄉。

中職聯盟2021年底更改規章讓在台就讀國、高中累計超過3年，或讀大學連續超過4年，或在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年，即可參加選秀並視為本土球員。今年多位日籍投手參與選秀，只有最具備甲組成棒資歷的35歲投手高塩將樹獲得統一獅第六輪青睞。

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統一獅在選秀後不久即與高塩將樹談妥合約，簽約金110萬，並給予2.5年複數年保障合約，2024年到2025年保障月薪8.5萬，升一軍將調整為月薪10萬，2026年月薪將依2025年表現另行議約，並設定激勵獎金40萬。統一獅總教練林岳平期待他成為牛棚即戰力，也不排除先發。今日異動也包含將牛棚投手劉予承降二軍，有機會讓高塩將樹在23日升上一軍。

中信兄弟洋投德保拉22日降到二軍，兄弟球團表示，「德保拉因家中有喪事，必須回國一趟。」他前一次出賽為17日對富邦悍將，投5局失4分，隊友火力支援下拿下6連勝。他季初曾因父親喪事返鄉歸國，這次為本季第2次奔喪歸國。

統一獅23日由羅昂先發，本季累計5勝4敗，防禦率2.86，本季對戰樂天桃猿3戰取得2勝、1敗的成績，對戰防禦率3.38。樂天桃猿則由霸威斯掛帥主投，本季累計7勝4敗，防禦率4.41，對戰累計3勝1敗，防禦率4.44。

天母棒球場味全龍與富邦悍將交手的賽事，也是洋投對決，悍將新洋投杰戈來台後第二場出賽，上周初登板對兄弟投4.2局，失5分其中有4分責失分，承擔敗戰。艾璞樂本季5勝6敗，防禦率2.82，對戰悍將投過1場，先發5局失4分吞敗。

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關鍵字： 統一獅中職高塩將樹日籍投手選秀

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