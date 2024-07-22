楊勇緯與林昀儒出發巴黎奧運　鄭怡靜帶粉絲應援小物

▲巴黎奧運柔道及桌球隊出發 。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

2024巴黎奧運將於7月26日開幕，台灣柔道、體操、桌球、輕艇、網球代表隊21日晚上出發，不少粉絲特別到桃園機場合照及加油，「桌球一姊」鄭怡靜說會全力以赴，拿出最好的表現。

本屆台灣代表團共計60名選手、39名教練，其中有23名選手首度參賽，台灣共取得16種運動種類參賽資格，射擊有8人參賽是單項運動最大團，各代表隊從7月17日陸續出發。

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21日晚有柔道、體操、桌球、輕艇、網球代表隊共17名教練、選手及工作人員出發。 台灣「桌球一姊」鄭怡靜接受媒體聯訪表示，這是第3次參加奧運，心情還是很興奮、期待，期許可以打出自己想要的比賽，全力以赴拿出最好的表現。

鄭怡靜指出，有很多粉絲送上親手寫的卡片、製作一些小東西表示支持鼓勵，她會隨身攜帶，每天訓練時看看就會充滿能量，甚至還聽到有粉絲從南投坐車上來，就為了跟她說一句加油，「這些感動都已放在心裡面」，想帶著粉絲的鼓勵跟支持衝刺巴黎，帶著大家給的力量一起加油。

鄭怡靜說，主要是到了巴黎後，讓身體進入比賽的狀態，其實先前訓練時沒有覺得又要打奧運了，直到站在桃機時才覺得非常期待，感覺充滿能量、準備好的感覺，這次會更專心在單打上。她覺得只要相信自己，站在場上時放手一搏、不要想太多，「我覺得就是最好的自己了」。

上屆東京奧運與鄭怡靜搭配搶下台灣史上首面奧運桌球混雙銅牌、單打排名第4的林昀儒說，經過這3年還是有很多變化，上次比賽打得還不錯，也有受到一些關注，自己心態也有一些變化，還是希望可以用正面的心態好好面對比賽，到巴黎後會先把時差調好，再把最近訓練中心的練習再複習一遍，其實也不用想太多，就一場一場準備，全力發揮。

對於記者追問，在桌球混雙項目更換搭檔的練習狀況如何。林昀儒指出，經過最近1、2個月集中訓練，感覺越來越好，希望比賽中可以發揮訓練的水準，當然實力強的對手非常多，所以還是希望能先贏第一場，後面再一場一場去贏。

其他運動項目選手隨後也陸續抵達桃機辦理登機作業，不過柔道代表隊的教練及選手楊勇緯都低調沒有接受採訪，所有選手完成大合影後就通關準備登機。