WNBA史上首位！　格雷同時奪得技術挑戰賽、三分球大賽雙冠軍

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Allisha Gray becomes the first player in WNBA History to win both the Kia Skills Challenge and the WNBA STARRY® 3-Point Contest in the same year ???? pic.twitter.com/07GC5sKbij — WNBA (@WNBA) July 20, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

WNBA亞特蘭大美夢隊格雷(Allisha Gray)，今（20日）拿下技術挑戰賽與三分球大賽冠軍，成為WNBA歷史上首位同一年拿下這2座賽事冠軍的球員。

格雷先進行技術挑戰賽，她在首輪以31.2秒第1名的成績晉級，決賽又以32.1秒的成績擊敗鳳凰城水星隊的坎寧安(Sophie Cunningham)的34.5秒，成功拿下冠軍。

而格雷在三分球大賽首輪以第2名的23分成績晉級，第1名是紐約自由人隊的瓊斯（Jonquel Jones）。決賽也是她們對決，格雷投出22分，並看著瓊斯將比分追至22比21僅差1分，最後1顆2分的花色球瓊斯並沒投進，格雷以1分之差奪冠。

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根據《ESPN》報導，賽後格雷聊起三分球大賽，「我很緊張，因為她連續命中投籃，瓊斯是一位很棒的三分射手。但當她投丟最後1球時，我鬆了一口氣，因為她真的是一個很棒的射手。」此外，連續參加2項賽事也讓她感到特別累，「我有點疲憊，因為參加了技術挑戰賽，但我確立了目標。」

雖然格雷是首位在同1年內贏得2項比賽的WNBA球員，但她是第3位生涯贏得這2項比賽的球員，前2位分別是2007年贏得技術挑戰賽和2009年贏得三分球大賽的哈蒙(Becky Hammon)，以及2022年贏得技巧挑戰賽和2023年贏得三分球大賽的約內斯庫(Sabrina Ionescu)。

格雷透過這2項賽事，贏得WNBA提供的5150美元（約新台幣16.9萬）和贊助商「Aflac」提供的110000美元（約新台幣360.8萬）獎金，「Aflac」為每個項目的冠軍提供55000美元（約新台幣180.4萬）的獎金，而格雷的年薪為185000美元（約新台幣606.7萬）。

▲WNBA亞特蘭大美夢隊格雷(Allisha Gray)，創下首位同年奪技術挑戰賽、三分球大賽雙冠軍。（圖／VCG）