TPBL再有交易！夢想家送楊盛硯及首輪選秀權至雲豹換現金

▲楊盛硯轉戰桃園台啤永豐雲豹。（圖／夢想家提供）

記者簡名杉／綜合報導

台籃新聯盟TPBL今(20)日宣布，福爾摩沙夢想家與桃園台啤永豐雲豹完成暑假第二筆交易協議，將球員楊盛硯與本屆夢想家TPBL首輪選秀權交易至雲豹，換取現金。

楊盛硯畢業於國立體育大學，身高178公分，體重80公斤，強悍體格讓他成為一位風格剛猛的控球後衛，他曾在2019年7月29日的CBA選秀會中，以第二輪第18順位被新疆廣匯隊選中。

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結束大學畢業後的一年旅外生涯後，楊盛硯於2020～21球季加盟夢想家，完成四個球季賽事，其中在2021-22面對外籍球員哈里斯的對位中成功壓制對方強大進攻火力，擦亮自己後場防守悍將的招牌。

「盛硯不只場上展現的意志力與企圖心讓人印象深刻，他在訓練中的積極性與替球隊每一個好球慶祝的熱情態度更是珍貴的價值，這就是夢想家重視的團隊文化。」夢想家總經理韓駿鎧表示，「盛硯的態度能讓他很好的融入任何環境，祝福他在雲豹繼續努力，爭取到更多在場上證明自己的機會。」

雲豹營運長顏行書則說，楊盛硯是一位具有豐富經驗的球員，他的加入為球隊帶來更多的戰力和經驗，期待他能在新賽季中展現出色的表現。

透過這筆交易，先前因跟台北戰神交易，失去首輪選秀權的雲豹將重獲今年選秀的首輪選秀資格，取得夢想家持有的首輪第三順位選秀權，而夢想家首輪選秀則將輪空，次輪夢想家仍持續持有第三順位選秀權，雲豹則為第四順位。