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首節就定勝基！中華藍斬阿聯摘6連勝　有望週日爭冠

▲瓊斯盃中華藍擊敗阿聯斬獲6連勝。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華藍擊敗阿聯斬獲6連勝。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

第43屆瓊斯盃籃球邀請賽第7天賽程，晚間由中華藍交手阿聯，中華藍開賽就打出13比0的攻勢奠定勝基，並在三節打完就取得超過20分的遙遙領先，最終中華藍以100比68大勝阿聯，本屆瓊斯盃斬獲6連勝，與菲律賓是唯二目前仍保持不敗的隊伍，雙方將有望在週日爭奪冠軍寶座。

中華藍混血小將賀博上半場就打出7次出手全中，獨攬16分的好表現，因此奠定了中華藍的勝局，下半場輪到林信寬挺身而出，他全場砍下4記三分彈拿下15分，是他本屆賽事的得分新高，而此役中華藍全場投籃命中率高達50.6%，大幅優於阿聯的34.4%，加上失誤次數是8比22，成為兩隊勝負的分水嶺。

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藍隊主帥圖奇賽後指出，今天的比賽從開賽球隊就打得很順，因為大家都很看重這場比賽，所以開賽就都已經把自己準備好，雖然第二節被對方投進了不少三分，以及失去太多快攻得分，但球隊很快就調整回來，加上今天造成對方多達22次失誤，顯現出球隊在防守上的效果。

然而圖奇特別強調，因為身材劣勢，所以期盼球員在衝搶籃板的部分，要不斷挑戰自己，認為這方面還有很大的進步空間；而他同時點出今天上場的黃宙騏、葉惟捷兩人表現，表示他們兩人在場上不論球商、情緒、態度都表現得非常好，投籃選擇跟進攻的動作也非常出色。

混血的「賀家兄弟」哥哥賀丹此役斬獲13分、弟弟賀博則有16分進帳，他們除了點出本場比賽球隊的防守表現精采之外，同樣也盛讚了兩位旅美小將黃宙騏、葉惟捷，強調他們今天都有把握上場機會，在場上展現出自己的能力，非常為他們感到驕傲。

關鍵字： 瓊斯盃中華藍賀丹賀博

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