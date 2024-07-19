鋼鐵人正式簽約4新秀　政大4連霸成員莊朝勝、王凱裕抵達高雄

▲鋼鐵人與今年新秀完成簽約。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄17直播鋼鐵人今(19)日與4位新秀莊朝勝、王凱裕、林心翔、朱育君正式簽約，4人近日就會加入球隊訓練，總教練邱大宗對這批新血寄予厚望。

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▲鋼鐵人新秀王凱裕。（圖／高雄鋼鐵人提供）

鋼鐵人第2輪的兩位指名皆來自UBA衛冕軍政治大學，分別是幫助政大取得4連霸成員後衛莊朝勝及前鋒王凱裕。王凱裕身高190公分，主打前鋒，於HBL和UBA七年拿下「6冠1亞」，號稱人體直升機的他爆發力相當不錯，大學期間也養成三分外線手感，4年皆保持在3成左右的命中率，HBL曾獲得阻攻王獎項，斬獲110學年度FMVP，曾單場攻下29分，包含9記三分球。

▲鋼鐵人新秀莊朝勝。（圖／高雄鋼鐵人提供）

另一名球員莊朝勝，今年大三升大四期間毅然決然投入選秀，177公分主打控球後衛，成熟穩定的控場球風，也讓他在HBL率領光復高中拿下季軍，大一展現外線火侯，三分命中率將近5成，並在大三這年4強賽強碰虎尾科大打出代表作，個人攻下23分，可謂政大晉級冠軍戰重要功臣。

▲鋼鐵人第4輪指名林心翔正式簽約。（圖／高雄鋼鐵人提供）

鋼鐵人第4輪指名林心翔主打控球後衛，畢業於南山高中，大學先至國立台灣科技大學，研究所轉戰國立台灣師範大學，擁有優異跑動能力及左右橫移速度，在體測會禁區四點移動以11.17秒高居第2名，UBA更曾單場6次抄截，不錯的解讀比賽能力，攻防兩端上皆是一名活棋。

▲鋼鐵人第5輪指名朱育君。（圖／高雄鋼鐵人提供）

鋼鐵人第5輪指名朱育君，與鋼鐵人「法拉利」劉承彥為東山高中學長學弟，大學就讀國立高雄師範大學，台印混血183公分的他有著超乎常人的彈跳力，比賽中抄截後暴扣更是拿手好戲，大五這年場均可攻下12.7分，更有3場得分上看20分，得分能力不容小覷。

鋼鐵人首輪指名，同時也是本季探花馬克斯由於備戰TAT亞洲巡迴台北站野馬隊，將會等到本次台北站比賽結束後進行簽約，下周在和平籃球館也有機會與霍華德及卡森斯並肩作戰；另外朱育君日前剛結束越南大亞盃第7屆國際籃球邀請賽摘下亞軍成績，兩位預計8月初到球隊報到。

莊朝勝、王凱裕和林心翔以及上一周交易至鋼鐵人的陳范柏彥在今日抵達高雄，近期加入球隊訓練。對於新秀們的加入，總教練邱大宗寄予厚望和期待，「期待新秀們展現才能並實踐敢拚敢打的球風和野心，盡快適應職業賽場強度，爭取最高成績。」

▲鋼鐵人與今年新秀完成簽約。（圖／高雄鋼鐵人提供）