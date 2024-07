明星賽首轟！　大谷翔平達成在明星賽勝投、開轟超神紀錄

▲美國職棒明星賽大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

眾所矚目的MLB全明星賽今(17日)在遊騎兵主場火熱開打,洛杉磯道奇當家球星大谷翔平在3局上半敲出突破僵局的3分砲,幫助國聯首開紀錄取得領先,這1轟是大谷翔平生涯4度參加明星賽的首轟,也幫助他成為美國職棒大聯盟歷史上唯一一位拿過明星賽勝投,又在明星賽打出全壘打的球員,寫下史無前例的壯舉。

大谷翔平今天擔任國聯明星隊先發DH,排在第2棒,首打席面對金鶯賽揚強投伯恩斯(Corbin Burnes)選到四壞球保送,3上普洛法(Jurickson Profar)、馬堤(Ketel Marte)安打上壘後大谷翔平咬中霍克(Tanner Houck)一顆紅中失投指叉球,一棒扛出右外野大牆形成三分砲,根據Statcast統計,這發全壘打擊球初速103.7英里,距離400英尺。

這一支全壘打讓大谷翔平成為自2007年明星賽鈴木一朗打出場內全壘打之後,再度有日本球員於大聯盟明星賽開轟,但卻是第一位打出全壘打牆的日本球員,此外,道奇球員前一次在明星賽敲出全壘打是1996年捕手皮亞薩(Mike Piazza)。

大谷翔平曾在2021年明星賽代表美聯以投打二刀流出賽,擔任先發投手打第一棒,在1局下投球飆160公里火球寫紀錄,讓對方三上三下,只投1局退場,奪下該年明星賽勝投,今年他擔任國聯明星賽先發2棒DH,3局上打出大聯盟明星賽首轟,是大聯盟歷史上唯一一位拿過明星賽勝投,又在明星賽打出全壘打的球員。

