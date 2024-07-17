明星賽首轟！　大谷翔平達成在明星賽勝投、開轟超神紀錄

▲美國職棒明星賽大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

眾所矚目的MLB全明星賽今（17日）在遊騎兵主場火熱開打，洛杉磯道奇當家球星大谷翔平在3局上半敲出突破僵局的3分砲，幫助國聯首開紀錄取得領先，這1轟是大谷翔平生涯4度參加明星賽的首轟，也幫助他成為美國職棒大聯盟歷史上唯一一位拿過明星賽勝投，又在明星賽打出全壘打的球員，寫下史無前例的壯舉。

大谷翔平今天擔任國聯明星隊先發DH，排在第2棒，首打席面對金鶯賽揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）選到四壞球保送，3上普洛法（Jurickson Profar）、馬堤（Ketel Marte）安打上壘後大谷翔平咬中霍克（Tanner Houck）一顆紅中失投指叉球，一棒扛出右外野大牆形成三分砲，根據Statcast統計，這發全壘打擊球初速103.7英里，距離400英尺。

這一支全壘打讓大谷翔平成為自2007年明星賽鈴木一朗打出場內全壘打之後，再度有日本球員於大聯盟明星賽開轟，但卻是第一位打出全壘打牆的日本球員，此外，道奇球員前一次在明星賽敲出全壘打是1996年捕手皮亞薩（Mike Piazza）。

大谷翔平曾在2021年明星賽代表美聯以投打二刀流出賽，擔任先發投手打第一棒，在1局下投球飆160公里火球寫紀錄，讓對方三上三下，只投1局退場，奪下該年明星賽勝投，今年他擔任國聯明星賽先發2棒DH，3局上打出大聯盟明星賽首轟，是大聯盟歷史上唯一一位拿過明星賽勝投，又在明星賽打出全壘打的球員。