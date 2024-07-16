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近身球衝突！陳金鋒震怒針對兄弟洋投　張育成也開嗆：教訓一下

▲▼陳金鋒抗議近身球。（圖／富邦悍將提供）

▲▼陳金鋒抗議近身球。（圖／富邦悍將提供）

▲▼陳金鋒抗議近身球。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將16日迎戰中信兄弟，6局下戴培峰連續面對3顆頭部近身球，悍將總教練陳金鋒衝進場內抗議，一度造成板凳清空，主因是兄弟洋投艾士特在休息室喊叫。張育成回中職首度遇到大場面，也力挺隊友說：「叫他閉嘴！」

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「本來沒什麼事，投手控球不好也看得出來，但連丟3顆，培峰有反應也是正常，不知道他（艾士特）在叫什麼！本土投手一般是不會故意去丟的，培峰有他的反應。」鋒總賽後難掩怒氣，「對面有人站起來在那邊叫，我也不知道是誰，丟成這樣才會有反應，難道是我們有問題嗎？」

陳金鋒在爭執過程中，對兄弟投手教練王建民表達抗議。他賽後透露：「我說丟3顆，所以培峰有反應，建民說知道。可是他們另外那個洋將，也不是他丟的，不知道在叫什麼。往頭丟3顆會有危險，球員一定會有反應，這是有點莫名其妙的事情。大家都有認識，不可能故意丟。」

從鏡頭可以看到是兄弟洋投艾士特的喊叫引發衝突，就連張育成也對艾士特大罵。張育成賽後表示：「聽說他是不好的Teammate，就覺得他不能罵自己的隊友，所以好好教訓他一下。也不關他的事，但他在那邊嗆。我叫他閉嘴、走開，罵了一些髒話。」

悍將先發洋投羅戈因比賽途中踩到球棒右腳扭傷退場，鋒總表示：「羅戈傷勢目前還不清楚，需要再觀察。」悍將3局上發生投捕忘記出局數的插曲，鋒總說：「需要再提醒一下，要注意出局數。」

▲▼悍將、兄弟板凳清空。（圖／截自CPBL TV）

▲▼悍將、兄弟板凳清空。（圖／截自CPBL TV）

▲▼悍將、兄弟板凳清空。（圖／截自CPBL TV）

關鍵字： 陳金鋒富邦悍將中信兄弟衝突抗議影音

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