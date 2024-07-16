張育成首轟出爐獲選MVP！悍將9比3勝兄弟

▲張育成首轟。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將16日迎戰中信兄弟，張育成3局下轟出中職生涯首轟，單場雙安貢獻2打點，帶領悍將以9比3贏得勝利，拿下2連勝。

悍將2局下由范國宸掃出安打發動攻勢，董子恩敲二壘安打推進，林哲瑄獲得保送，豊暐高飛犧牲打送回1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將3局上剛守住滿壘危機，3局下李宗賢掃出中左外野三壘安打，王正棠也補上安打追加1分，張育成、范國宸也連續敲安打進帳1分，拉開至3比0。

悍將4局下持續狙擊魏碩成，林哲瑄選到保送，豊暐掃出安打推進，孔念恩執行短打，利用野手選擇上壘，跑壘靠傳球失誤跑回1分。兄弟換上蔡齊哲接替，王正棠敲高飛犧牲打進帳1分，張育成隨後轟出兩分砲，拉開至7比0領先。

兄弟6局上展開反攻，王威晨、陳俊秀連續安打，曾頌恩觸身球保送，許基宏掃出安打帶有2打點。

兄弟6局下換上陳柏均登板，戴培峰遭到連續近身球，總教練陳金鋒不滿衝進場內抗議造成板凳清空，比賽一段中段才恢復開打，戴培峰最終仍選到四壞球保送，孔念恩隨後掃三壘安打、李宗賢也敲安打，拉開至9比2。岳東華7局上轟出全壘打追回1分，本季第7轟出爐，破生涯新高。

悍將先發洋投羅戈主投5.1局，用了100球，被敲4安打，奪6次三振，有4次四死球保送，失2分，他在6局上因踩到球棒而傷退，球團表示，賽後會進一步檢查傷勢。歐書誠臨危授命登板，投0.2局壓制對手，無失分，李建勳挨1轟失1分，吳世豪、賴智垣接替完成任務。

悍將全場掃出14支安打，張育成兩安打包含1轟，生涯首轟、首打點、首得分同時出爐，貢獻2打點，李宗賢3安打猛打賞，王正棠也敲1安打，貢獻2打點，豊暐、孔念恩各進帳1打點。