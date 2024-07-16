運動雲

>

張育成首轟出爐獲選MVP！悍將9比3勝兄弟

▲▼張育成首轟。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成首轟。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將16日迎戰中信兄弟，張育成3局下轟出中職生涯首轟，單場雙安貢獻2打點，帶領悍將以9比3贏得勝利，拿下2連勝。

悍將2局下由范國宸掃出安打發動攻勢，董子恩敲二壘安打推進，林哲瑄獲得保送，豊暐高飛犧牲打送回1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將3局上剛守住滿壘危機，3局下李宗賢掃出中左外野三壘安打，王正棠也補上安打追加1分，張育成、范國宸也連續敲安打進帳1分，拉開至3比0。

悍將4局下持續狙擊魏碩成，林哲瑄選到保送，豊暐掃出安打推進，孔念恩執行短打，利用野手選擇上壘，跑壘靠傳球失誤跑回1分。兄弟換上蔡齊哲接替，王正棠敲高飛犧牲打進帳1分，張育成隨後轟出兩分砲，拉開至7比0領先。

兄弟6局上展開反攻，王威晨、陳俊秀連續安打，曾頌恩觸身球保送，許基宏掃出安打帶有2打點。

兄弟6局下換上陳柏均登板，戴培峰遭到連續近身球，總教練陳金鋒不滿衝進場內抗議造成板凳清空，比賽一段中段才恢復開打，戴培峰最終仍選到四壞球保送，孔念恩隨後掃三壘安打、李宗賢也敲安打，拉開至9比2。岳東華7局上轟出全壘打追回1分，本季第7轟出爐，破生涯新高。

悍將先發洋投羅戈主投5.1局，用了100球，被敲4安打，奪6次三振，有4次四死球保送，失2分，他在6局上因踩到球棒而傷退，球團表示，賽後會進一步檢查傷勢。歐書誠臨危授命登板，投0.2局壓制對手，無失分，李建勳挨1轟失1分，吳世豪、賴智垣接替完成任務。

悍將全場掃出14支安打，張育成兩安打包含1轟，生涯首轟、首打點、首得分同時出爐，貢獻2打點，李宗賢3安打猛打賞，王正棠也敲1安打，貢獻2打點，豊暐、孔念恩各進帳1打點。

關鍵字： 張育成富邦悍將中信兄弟中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／陳金鋒不滿連續頭部近身球　悍將、兄弟板凳清空

快訊／陳金鋒不滿連續頭部近身球　悍將、兄弟板凳清空

快訊／「部長」炸裂！張育成中職生涯首轟出爐

快訊／「部長」炸裂！張育成中職生涯首轟出爐

快訊／李允傑、陳力生等7人退出　TPBL選秀33新星名單出爐

快訊／李允傑、陳力生等7人退出　TPBL選秀33新星名單出爐

全壘打大賽國歌演唱翻車！　美國網友傻眼：史上最糟

全壘打大賽國歌演唱翻車！　美國網友傻眼：史上最糟

日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

帥氣外籍左投報到！鋒總曝最大優勢是控球　布藍登膝傷歸期未定

帥氣外籍左投報到！鋒總曝最大優勢是控球　布藍登膝傷歸期未定

有韓職球隊接觸艾士特！兄弟備妥6號洋投　領隊：不想趕象魔力

有韓職球隊接觸艾士特！兄弟備妥6號洋投　領隊：不想趕象魔力

兄弟6洋投豪華陣容「以防萬一」　王建民：象魔力手肘腫脹

兄弟6洋投豪華陣容「以防萬一」　王建民：象魔力手肘腫脹

林昀儒巴黎奧運男單第5種子　中華男團跌出前4「8強就有硬仗」

林昀儒巴黎奧運男單第5種子　中華男團跌出前4「8強就有硬仗」

兄弟補強第6號洋投！安吉斯具備美、日、韓經驗

兄弟補強第6號洋投！安吉斯具備美、日、韓經驗

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

熱門新聞

快訊／陳金鋒不滿連續頭部近身球　悍將、兄弟板凳清空

快訊／「部長」炸裂！張育成中職生涯首轟出爐

快訊／李允傑、陳力生等7人退出　TPBL選秀33新星名單出爐

全壘打大賽國歌演唱翻車！　美國網友傻眼：史上最糟

日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

帥氣外籍左投報到！鋒總曝最大優勢是控球　布藍登膝傷歸期未定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／悍將、兄弟板凳清空

2快訊／張育成中職生涯首轟出爐

37人退出　TPBL選秀33人名單出爐

4國歌演唱翻車！網友：史上最糟

5日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

最新新聞

1即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2張育成首轟出爐！悍將9比3勝兄弟

3潘傑楷代打清壘安打　統一獅逆轉

4瓊斯盃中華藍白內戰　賀家兄弟飆分勝

5快訊／悍將、兄弟板凳清空

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平美職200轟達陣　大聯盟日球員史上第1人

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

黃筱雯東奧摘銅一戰成名　花都再戰！專注比賽先不想逛街

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366