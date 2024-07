英超豪門曼聯竟輸挪威聯賽第11弱旅　主帥震怒：球員態度欠佳

▲曼聯主帥藤哈格(Erik ten Hag)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

昨(16日)深夜,在挪威特隆赫姆的拉簡度球場舉行的一場俱樂部友誼賽中,英超豪門曼聯以0比1不敵挪超排名第11的洛辛堡,曼聯全場被動的「災難性」表現也讓雙方射門次數來到5比22的巨大差異,賽後曼聯主帥藤哈格(Erik ten Hag)批評球員比賽態度欠佳,表現遠低於平常發揮水準。

雙方在正規時間戰至0比0平手,眼看傷停補時即將結束,洛辛堡前鋒霍爾姆(Noah Holm)卻在比賽最後一刻起腳,從禁區中央直接射門得分,以絕殺之姿幫助球隊1比0取得勝利,也讓全場球迷瞬間沸騰。

曼聯主帥藤哈格賽後批評自家球員,「我們球員比賽態度欠佳,表現遠低於正常水準,同時洛辛堡踢法異常暴力,多次做出沒必要的惡意犯規,這可能令我們自家球員有所顧忌。」

「當然,這只是季前熱身賽,但曼聯的水準是要贏而絕不是輸球,當然臨場表現更為重要,但我們知道目前我們表現在水準之下。」曼聯主帥藤哈格賽後說道。

「我們今天完全不像一支身處於頂級聯賽(英超)該有的樣子,我明白球員們剛開始訓練,狀態不能跟對手相提並論,畢竟挪超正如火如荼進行中,洛辛堡已經踢了14場聯賽。但我們是曼聯,應該表現更好。」

