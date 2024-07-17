英超豪門曼聯竟輸挪威聯賽第11弱旅　主帥震怒：球員態度欠佳

▲曼聯主帥藤哈格（Erik ten Hag）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

昨（16日）深夜，在挪威特隆赫姆的拉簡度球場舉行的一場俱樂部友誼賽中，英超豪門曼聯以0比1不敵挪超排名第11的洛辛堡，曼聯全場被動的「災難性」表現也讓雙方射門次數來到5比22的巨大差異，賽後曼聯主帥藤哈格（Erik ten Hag）批評球員比賽態度欠佳，表現遠低於平常發揮水準。

Noah jean Holm last minute Goal

Rsenborg v Man United 1-0#mufc pic.twitter.com/fI8MYxTc1h [廣告]請繼續往下閱讀... July 15, 2024

雙方在正規時間戰至0比0平手，眼看傷停補時即將結束，洛辛堡前鋒霍爾姆（Noah Holm）卻在比賽最後一刻起腳，從禁區中央直接射門得分，以絕殺之姿幫助球隊1比0取得勝利，也讓全場球迷瞬間沸騰。

曼聯主帥藤哈格賽後批評自家球員，「我們球員比賽態度欠佳，表現遠低於正常水準，同時洛辛堡踢法異常暴力，多次做出沒必要的惡意犯規，這可能令我們自家球員有所顧忌。」

LET'S ALL LAUGH AT MANCHESTER UNITED pic.twitter.com/TM3Qdi5KQ3 — Janty (@CFC_Janty) July 15, 2024

「當然，這只是季前熱身賽，但曼聯的水準是要贏而絕不是輸球，當然臨場表現更為重要，但我們知道目前我們表現在水準之下。」曼聯主帥藤哈格賽後說道。

「我們今天完全不像一支身處於頂級聯賽（英超）該有的樣子，我明白球員們剛開始訓練，狀態不能跟對手相提並論，畢竟挪超正如火如荼進行中，洛辛堡已經踢了14場聯賽。但我們是曼聯，應該表現更好。」

Erik ten Hag after Man United defeat in first friendly game vs Rosenborg: “The result is not secondary”.



“Our performance as a team is by far not good enough. This is not the standard of top football”.



“We are Man Utd, we should perform better”. pic.twitter.com/ZP8gUOGmo7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024

曼聯下一場季前熱身賽，是周六（20日）對陣蘇超「萬年老二」格拉斯哥流浪者，之後將返回英格蘭，並於8月3日在主場老特拉福和利物浦進行最後一場熱身賽，8月10日在社區盾盃決賽將對陣曼城。