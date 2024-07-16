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日本漫畫成真！　男大生「左右開投150公里火球」飆進大聯盟

▲「左右開投」塞英傑進軍大聯盟。（圖／翻攝塞英傑Instagram）

▲「左右開投」塞英傑進軍大聯盟。（圖／翻攝塞英傑Instagram）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本經典漫畫《棒球大聯盟》中，主角茂野吾郎以左、右手都能投球聞名，現實生活中這樣的選手就出現在美國，大學就能左右手都飆出時速超過150公里火球的奇才塞英傑（Jurrangelo Cijntje），15日在大聯盟選秀會上以第15順位被西雅圖水手選中，正式進軍大聯盟。

塞英傑被西雅圖水手選中，以第15順位之姿前進大聯盟，將挑戰成為第一位在大聯盟「左右開投」的火球投手。

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出生荷蘭的塞英傑天生左撇子，在6歲那年為了套進爸爸的手套，改練習右手投球，之後發展出左右開投的超強能力，後來雙手都發展出了飆出150公里火球的驚人能力，並成為60年來首位在世界少棒大賽中用左手和右手投球的投手。

事實上，塞英傑早在2022年的大聯盟選秀就被釀酒人選中，但當時他決定去密西西比州立大學就讀。期間他仍參加NCAA聯賽，並再次以「左右開投」掀起熱議，大一球季6勝3敗、防禦率3.80；大二之後右投球速提升至159公里，左投可以來到153公里。

奇才加入大聯盟，後續的發展都令許多人引頸期盼，希望這位出生荷蘭，從小在加勒比海島嶼古拉索（Curacao）長大的年輕人，能帶來更多精彩比賽。

關鍵字： 塞英傑棒球Jurrangelo Cijntje

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