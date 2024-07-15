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巴黎奧運羽球男雙「多1組」惹議　麟洋配籤表硬還得多打1場

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運羽球男雙項目爆出世界羽聯(BWF)算錯積分爭議，地主法國組合柯維(Lucas Corvee)、拉巴爾(Ronan Labar)申訴成功，成為本屆第17組參賽男雙，今(15)日進行分組抽籤，上屆金牌李洋、王齊麟被分到有5對選手的D組，確定小組賽得多打一場。

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／VCG）

▲麟洋配李洋、王齊麟。（圖／VCG，下同）

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羽球男雙項目原定16組人馬參賽，小組賽分成A、B、C、D共4組，12日要抽籤時，卻爆出地主組合柯維、拉巴爾的積分被算錯，導致他們以29分之差不敵同胞波波夫兄弟檔(Christo Popov、Toma Junior Popov)，因而失去奧運資格，兩人上訴到國際體育仲裁庭(CAS)，最終申訴成功，得到外卡資格。

被推遲的男雙抽籤在今日下午舉行，因為BWF的疏忽，本屆奧運羽球男雙變成有17組選手參賽，其中一組將有5對男雙，兩個法國組合確定不會同組。

▲▼黃金男雙李洋、王齊麟。（圖／VCG）

對於突然多出1組男雙參賽，王齊麟昨(14)日在社群媒體上表達不滿，「積分分數算錯關我屁事？自己捅的簍子自己處理好嗎？原本16組變17組，小組賽多打的那組認衰？抽籤還延後？雞X咧，到底要多兩光。」

今日籤表出爐，確定D組「多1組」參賽選手，由1對種子加上4對非種子選手組成，結果「麟洋配」就被抽到這一組，該組的種子是丹麥第一男雙阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)，同組還有日本2021年世錦賽金牌保木卓朗、小林優吾；中國組合劉雨辰、歐烜屹，兩人去年杭州亞運曾贏得團體賽金牌；美國華裔選手邱愷翔、尤安(Joshua Yuan)。

在東京奧運替台灣羽球贏得史上首面金牌的「麟洋配」李洋、王齊麟，本屆以衛冕者之姿前進巴黎，兩人近2年輪流傷病，僅去年在「福地」日本羽球公開賽再添1冠，由於李洋將在9月的台北公開賽後退休，這將是兩人在奧運舞台最後一次搭檔。

▲▼黃金男雙李洋、王齊麟。（圖／VCG）

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運羽球麟洋配李洋王齊麟

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