運動雲

>

阿根廷5年4冠僅輸2場　梅西笑擁生涯第45冠邀兩老隊友捧盃

記者游郁香／綜合報導

阿根廷今(15)日在美洲盃決賽以1比0險勝哥倫比亞，完成2連霸，他們近5年奪下4座大賽冠軍，僅輸過2場比賽；根據隨隊記者內默(Roy Nemer)統計，這是梅西(Lionel Messi)生涯第45座冠軍金盃，他近4年連續率藍白軍團在美洲盃、歐美超級盃(Finalissima)和世界盃稱王，他賽後破涕為笑，邀請兩名老隊友一起捧盃。

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃；勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃 。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃；勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球 。（圖／達志影像／美聯社）

梅西在美洲盃決賽遭逢右腳踝傷勢，下半場第66分鐘就被迫退場，腳踝腫了一個大包的他，坐在板凳席掩面哭泣，所幸效力義甲國際米蘭的隊友勞塔羅·馬丁內斯(Lautaro Martínez)，在延長賽第112分鐘攻入致勝球，這位27歲前鋒本屆賽事累計5顆進球，贏得本屆美洲盃金靴獎。

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃；勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球後擁抱梅西。（圖／達志影像／美聯社）

馬丁內斯進球後擁抱了一度情緒崩潰的梅西，阿根廷最終守住了1分領先，以1比0驚險擊退哥倫比亞完成2連霸，隊史第16度在美洲盃封王。值得一提的是，藍白軍團近5年僅輸過2場比賽，拿下4座大賽冠軍金盃，包括在2021年美洲盃、2022年歐美超級盃(Finalissima)、2022年世界盃和2024年美洲盃都登頂。

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃；勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西笑擁生涯第45冠 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃；勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球 。（圖／達志影像／美聯社）

一度在傷退後崩潰痛哭的梅西，賽後破涕為笑，他邀請兩位36歲老隊友「天使」迪馬利亞(Angel Di Maria)與奧塔門迪(Nicolas Otamendi)一起高舉金盃，這一戰是梅西在阿根廷的最佳拍檔迪馬利亞國家隊生涯的最終戰。

隨隊記者內默(Roy Nemer)統計，梅西生涯累計了45座冠軍金盃(詳情如下)， 持續推進歷史紀錄，鞏固他史上最佳的地位。

阿根廷國家隊：
1座世界盃冠軍
2座美洲盃冠軍
1座歐美超級盃(Finalissima)冠軍
1座U20世界盃冠軍
1面奧運金牌

西甲巴塞隆納：
10座西甲聯賽冠軍
7座國王盃冠軍
8座超級盃冠軍
4座歐冠聯賽冠軍
3座世俱盃冠軍
3座歐洲超級盃冠軍

法甲巴黎聖日耳曼：
2座法甲聯賽冠軍
1座法國超級盃冠軍

MLS邁阿密國際：
1座聯賽盃冠軍

關鍵字： 足球美洲盃梅西阿根廷

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／梅西美洲盃決賽傷退崩潰痛哭　阿根廷驚險奪冠完成2連霸

快訊／梅西美洲盃決賽傷退崩潰痛哭　阿根廷驚險奪冠完成2連霸

快訊／再摘一冠！謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

快訊／再摘一冠！謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄　英格蘭世界大賽58年無冠

西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄　英格蘭世界大賽58年無冠

大谷翔平逼近秋信守亞洲紀錄　韓媒焦慮：僅7年就成為新主角

大谷翔平逼近秋信守亞洲紀錄　韓媒焦慮：僅7年就成為新主角

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

快訊／PLG震撼彈！會長、執行長連袂請辭　陳建州暫代

快訊／PLG震撼彈！會長、執行長連袂請辭　陳建州暫代

「小蠻牛」打落喬帥連霸溫網！年僅21歲即收穫4座大滿貫

「小蠻牛」打落喬帥連霸溫網！年僅21歲即收穫4座大滿貫

大谷翔平明星賽前4項數據居國聯第一　道奇遭逆轉近7戰吞6敗

大谷翔平明星賽前4項數據居國聯第一　道奇遭逆轉近7戰吞6敗

鋼鐵人不捨Thank You隊長呂政儒　他不續約將投身自由市場

鋼鐵人不捨Thank You隊長呂政儒　他不續約將投身自由市場

謝淑薇15個月狂拿5座大滿貫金盃　與4個不同搭檔締冠軍榮耀

謝淑薇15個月狂拿5座大滿貫金盃　與4個不同搭檔締冠軍榮耀

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

熱門新聞

快訊／梅西美洲盃決賽傷退崩潰痛哭　阿根廷驚險奪冠完成2連霸

快訊／再摘一冠！謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄　英格蘭世界大賽58年無冠

大谷翔平逼近秋信守亞洲紀錄　韓媒焦慮：僅7年就成為新主角

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

快訊／PLG震撼彈！會長、執行長連袂請辭　陳建州暫代

讀者回應

﻿

熱門新聞

1梅西傷退崩潰痛哭！阿根廷驚險奪冠

2快訊／謝淑薇溫網混雙捧金盃　生涯第9座大滿貫到手

3西班牙2比1奪歐國盃冠軍締兩神紀錄

4大谷翔平將破亞洲紀錄　韓媒衝擊

5勇士宣布曾祥鈞離隊　他將赴日發展

最新新聞

1阿根廷5年4冠僅輸2場　梅西笑擁第45冠

2鋼鐵人不捨Thank You隊長呂政儒

3梅西傷退崩潰痛哭！阿根廷驚險奪冠

4起亞虎啦啦隊降臨悍將大巨蛋主場

5勇士宣布曾祥鈞離隊　他將赴日發展

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平美職200轟達陣　大聯盟日球員史上第1人

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

旅日強投張奕加盟富邦　2.5年合約總值1314萬

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

#大谷翔平 生涯200轟達陣！

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366