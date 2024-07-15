阿根廷5年4冠僅輸2場　梅西笑擁生涯第45冠邀兩老隊友捧盃

Lionel Messi brings Ángel Di María and Nicolás Otamendi to lift the Copa America trophy! pic.twitter.com/ULdIGA3k1y — Roy Nemer (@RoyNemer) July 15, 2024

記者游郁香／綜合報導

阿根廷今(15)日在美洲盃決賽以1比0險勝哥倫比亞，完成2連霸，他們近5年奪下4座大賽冠軍，僅輸過2場比賽；根據隨隊記者內默(Roy Nemer)統計，這是梅西(Lionel Messi)生涯第45座冠軍金盃，他近4年連續率藍白軍團在美洲盃、歐美超級盃(Finalissima)和世界盃稱王，他賽後破涕為笑，邀請兩名老隊友一起捧盃。

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃 。（圖／達志影像／美聯社）

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梅西在美洲盃決賽遭逢右腳踝傷勢，下半場第66分鐘就被迫退場，腳踝腫了一個大包的他，坐在板凳席掩面哭泣，所幸效力義甲國際米蘭的隊友勞塔羅·馬丁內斯(Lautaro Martínez)，在延長賽第112分鐘攻入致勝球，這位27歲前鋒本屆賽事累計5顆進球，贏得本屆美洲盃金靴獎。

▲勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球後擁抱梅西。（圖／達志影像／美聯社）

馬丁內斯進球後擁抱了一度情緒崩潰的梅西，阿根廷最終守住了1分領先，以1比0驚險擊退哥倫比亞完成2連霸，隊史第16度在美洲盃封王。值得一提的是，藍白軍團近5年僅輸過2場比賽，拿下4座大賽冠軍金盃，包括在2021年美洲盃、2022年歐美超級盃(Finalissima)、2022年世界盃和2024年美洲盃都登頂。

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西笑擁生涯第45冠 。（圖／達志影像／美聯社）

一度在傷退後崩潰痛哭的梅西，賽後破涕為笑，他邀請兩位36歲老隊友「天使」迪馬利亞(Angel Di Maria)與奧塔門迪(Nicolas Otamendi)一起高舉金盃，這一戰是梅西在阿根廷的最佳拍檔迪馬利亞國家隊生涯的最終戰。

Yet another career trophy for Messi.



He extends his record for the most ever pic.twitter.com/08Q629Mjpe — ESPN FC (@ESPNFC) July 15, 2024

隨隊記者內默(Roy Nemer)統計，梅西生涯累計了45座冠軍金盃(詳情如下)， 持續推進歷史紀錄，鞏固他史上最佳的地位。

阿根廷國家隊：

1座世界盃冠軍

2座美洲盃冠軍

1座歐美超級盃(Finalissima)冠軍

1座U20世界盃冠軍

1面奧運金牌

西甲巴塞隆納：

10座西甲聯賽冠軍

7座國王盃冠軍

8座超級盃冠軍

4座歐冠聯賽冠軍

3座世俱盃冠軍

3座歐洲超級盃冠軍

法甲巴黎聖日耳曼：

2座法甲聯賽冠軍

1座法國超級盃冠軍

MLS邁阿密國際：

1座聯賽盃冠軍