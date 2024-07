阿根廷5年4冠僅輸2場　梅西笑擁生涯第45冠邀兩老隊友捧盃

Lionel Messi brings Ángel Di María and Nicolás Otamendi to lift the Copa America trophy! pic.twitter.com/ULdIGA3k1y

記者游郁香/綜合報導

阿根廷今(15)日在美洲盃決賽以1比0險勝哥倫比亞,完成2連霸,他們近5年奪下4座大賽冠軍,僅輸過2場比賽;根據隨隊記者內默(Roy Nemer)統計,這是梅西(Lionel Messi)生涯第45座冠軍金盃,他近4年連續率藍白軍團在美洲盃、歐美超級盃(Finalissima)和世界盃稱王,他賽後破涕為笑,邀請兩名老隊友一起捧盃。

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸,梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃 。(圖/達志影像/美聯社)

梅西在美洲盃決賽遭逢右腳踝傷勢,下半場第66分鐘就被迫退場,腳踝腫了一個大包的他,坐在板凳席掩面哭泣,所幸效力義甲國際米蘭的隊友勞塔羅·馬丁內斯(Lautaro Martínez),在延長賽第112分鐘攻入致勝球,這位27歲前鋒本屆賽事累計5顆進球,贏得本屆美洲盃金靴獎。

▲勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球後擁抱梅西。(圖/達志影像/美聯社)

馬丁內斯進球後擁抱了一度情緒崩潰的梅西,阿根廷最終守住了1分領先,以1比0驚險擊退哥倫比亞完成2連霸,隊史第16度在美洲盃封王。值得一提的是,藍白軍團近5年僅輸過2場比賽,拿下4座大賽冠軍金盃,包括在2021年美洲盃、2022年歐美超級盃(Finalissima)、2022年世界盃和2024年美洲盃都登頂。

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸,梅西笑擁生涯第45冠 。(圖/達志影像/美聯社)

一度在傷退後崩潰痛哭的梅西,賽後破涕為笑,他邀請兩位36歲老隊友「天使」迪馬利亞(Angel Di Maria)與奧塔門迪(Nicolas Otamendi)一起高舉金盃,這一戰是梅西在阿根廷的最佳拍檔迪馬利亞國家隊生涯的最終戰。

Yet another career trophy for Messi.



He extends his record for the most ever pic.twitter.com/08Q629Mjpe