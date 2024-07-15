大聯盟史上首位澳洲籍狀元曾來台打U23　水手首輪左右開投引熱議

▲守護者狀元巴扎納（Travis Bazzana）。（圖／截自守護者官方X）

記者楊舒帆／綜合報導



大聯盟選秀會15日（台灣時間）登場，來自澳洲的巴札那（Travis Bazzana）獲得守護者青睞成為本屆選秀狀元郎，而水手隊在首輪第15順位選進左右開投的投手也備受熱議。

巴扎納（Travis Bazzana）曾在2022年來台參加U23世界盃，當時代表澳洲隊參賽，對中華隊先發第2棒擔任二壘手，3打數無安打，跑回1分，該屆U23賽事留下23打數8安打的成績。而在2019年韓國舉辦的U23世界盃，則是被林昱珉壓制3打席。

守護者團隊在此期間對狀元人選保密到家，直到最後一刻才公開他們在大學打者中尋找強打者的決定。巴扎納在美國就讀奧勒岡州立大學期間表現亮眼，這位左打者繳出.407/.568/.911的打擊三圍，累計28轟、16次盜壘的成績。他的擊球能力符合守護者需求，且擁有出色的打擊力量。

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握有榜眼籤的紅人則是挑中擁有100英里速球的投手福雷斯特（Wake Forest），洛磯隊的探花是康登（Charlie Condon），在大學賽季繳出打擊率.433、37轟的好成績，長打率高達1.009領先群雄。

水手隊在首輪第15順位選進密西西比州立大學的21歲古拉索籍辛傑（Jurrangelo Cijntje），他擁有左右開投的能力，作爲右投球速更快，均速達到94至96英里，左投則落於90英里，這次也打破水手隊連續3年選高中打者的紀錄。