接大谷200轟媒體「蜂擁而至」　老虎球迷：真令人驚訝

Trevor Thompson caught up with Erik Wynkoop, the lucky guy who ended up with Shohei Ohtani's 200th career Major League home run!#RepDetroit@iamtrevort pic.twitter.com/EuslgOZUYS — Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) July 13, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今（14日）擊出大聯盟生涯第200轟，接到這顆球的老虎球迷溫庫普（Erik Wynkoop）在當時受到多家媒體訪問，對此他表示，「這真是令人驚訝的事情，當我接到這顆全壘打球後，媒體和攝影機都蜂擁而至，我以前從未受到那麼多人關注。」

43歲的溫庫普透露，今天這場比賽的門票是兒子送他的父親節禮物，「父親節的時候，兒子買了這場比賽的門票，我們一起度過了一個美好的日子。」他們一家人坐在右外野靠近標竿的位置，「我當時並不知道這是第200轟，當大家告訴我這是200轟的時候，感覺真的太棒了。我當時完全不知道發生了什麼，只是伸手去接這顆球。」

在接到這顆紀錄球後，溫庫普就被球團人員詢問是否願意歸還這顆球，「如果大谷想要這顆球，我當然會還給他，這是他的200轟。能得到一顆簽名球當然是最好的，但我不是一個貪心的人，我來這裡是為了和家人一起享受比賽。」隨後，他就得到簽名球、全新的道奇球帽、T恤和無袖運動衣等一大堆紀念品。

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溫庫普是老虎的死忠球迷，本場他戴著老虎的球帽，在家人和其他球迷的注視下，接到大谷生涯第200轟，這讓他感受到無比榮幸，「我的家人對我說，『你是我們的驕傲，爸爸，真為你高興。』我真的很幸運。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）