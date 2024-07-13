「最速男」楊俊瀚領銜！率3田徑菜鳥力拚奧運頒獎台

▲楊俊瀚叩關第二度五環殿堂。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／綜合報導

「台灣最速男」楊俊瀚搭上巴黎奧運末班車，驚險搶下五環殿堂門票，即將迎來人生第二屆奧運大賽的他，將帶領三位奧運「菜鳥」田徑學弟妹林昱堂、彭名揚、張博雅遠征「時尚之都」，力拚中華田徑代表隊自1968年後的首面奧運獎牌。

台灣歷史上在奧運的第一面獎牌，就是楊傳廣於1960年在羅馬奧運奪下的田徑十項全能銀牌，「飛躍羚羊」紀政於8年後的墨西哥奧運拿下女子80公尺跨欄銅牌，則是台灣史上第二面奧運獎牌，然而自1968年之後，中華田徑隊已經有長達56年的時間沒有站上五環殿堂頒獎台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊俊瀚是本屆田徑代表隊唯一一位二度參賽的選手，他於東京奧運憑藉積分排名成功叩關奧運殿堂，當時是台灣相隔25年，再度有男子100公尺田徑的選手站上奧運舞台，可惜當時在資格賽就飲恨出局，今年的奧運楊俊瀚再度憑藉奧運積分拿下奧運門票，本屆賽事他則挑戰更擅長的200公尺短跑，期盼能力拚佳績，「別只跑一趟就放暑假。」

▲跳遠好手林昱堂。（圖／田徑協會提供）

▲跨欄好手彭名揚。（圖／中華奧會提供）

▲「跨欄美少女」張博雅。（圖／田徑協會提供）

跳遠林昱堂、400公尺跨欄彭名揚則分別因為達到奧運標準，去年就早早收下奧運門票，而「跨欄女神」張博雅透過國際奧會保障名額也取得奧運資格，但她在本次奧運賽會預計只能參加女子100公尺短跑，並非自己專項的100公尺跨欄。

巴黎奧運田徑重要日程

8月2日起 女子100公尺 張博雅

8月4日起 男子跳遠 林昱堂

8月5日起 男子200公尺 楊俊瀚

8月5日起 男子400公尺跨欄 彭名揚

