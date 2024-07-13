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奧圖維3分砲一棒定江山　太空人力退遊騎兵奪主場十連勝

▲奧圖維（Jose Altuve）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧圖維（Jose Altuve）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人今天（13日）在主場迎戰踢館的遊騎兵，太空人靠著明星二壘手奧圖維（Jose Altuve）在6下轟出擴大領先的3分砲外加右投布朗（Hunter Brown）先發6局僅失1分的好表現下，以6比3擊敗遊騎兵，勇奪主場10連勝。

3局下，太空人當家重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的適時安打幫助球隊先馳得點取得1比0領先，隨後4、5兩局太空人靠著梅耶斯（Jake Meyers）以及伯格曼（Alex Bregman）各敲出1發陽春砲的好表現下再奪2分，以3比0領先，客隊遊騎兵打線則是在6上有所回應，席格（Corey Seager）的兩分砲幫助球隊追回2分，遊騎兵將比數扳至3比2。

6局下半太空人攻勢再起，2出局後杜邦（Mauricio Dubón）選到保送、麥科密克（Chas McCormick）敲安上壘，接替上來的奧圖維咬中遊騎兵後援投手烏瑞納（Jose Urena）一顆失投的90英里紅中變速球，一棒扛出左外野形成拉開比數的3分砲，太空人6比2領先，即便下個半局遊騎兵席格敲安追分也無濟於事，終場太空人就以6比3奪下勝利，笑納主場10連勝。

「這個揮棒多麼漂亮，它永遠不會過時，」太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）談到奧圖維的全壘打時說道，「偉大的全壘打，偉大的時刻，他擊中了。球的傳球方式令人興奮，我已經看到它很多年了」。

「（我一直在尋找）一個我可以擊球的球，位於上方和中間的東西，」奧圖維賽後說道，「我整天都在追逐好球帶外的球，所以我真的很專注於擊中球」。

關鍵字： MLB休士頓太空人遊騎兵奧圖維

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