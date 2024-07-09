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展望會曾陪伴長大　王維中化身王哥哥鼓勵孩子感受職棒魅力

▲▼王維中鼓勵展望會25名服務兒少。（圖／台灣世界展望會提供）

▲▼王維中鼓勵展望會25名服務兒少。（圖／台灣世界展望會提供）

▲▼王維中鼓勵展望會25名服務兒少。（圖／台灣世界展望會提供）

體育中心／綜合報導

應中華職棒味全龍隊球團及投手王維中邀請，25名台灣世界展望會長期關懷的兒少於今（9）日晚間前往天母棒球場觀看「龍獅大戰」，這群對棒球有興趣的孩子實際體驗現場觀戰氛圍及應援文化，更藉由球場導覽踏上內野區草皮感受職棒魅力。展望會「兒童關懷大使」王維中特別於賽前與孩子見面，鼓勵他們盡情享受比賽的活力，帶著棒球賽中奮戰不懈的精神往自己的目標努力。

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本身是國小棒球隊外野手的小承（化名），雖然隔天要參加暑期盃比賽，依然把握這難得機會前來感受職棒舞台張力，第一次現場觀看職棒比賽的他直說：「球場好大、草皮很漂亮！」夢想成為職棒球員的他主動告訴王維中自己也在打棒球，王維中特別鼓勵小承：「我們一起加油！」

另一名家住新莊棒球場附近的小彤（化名）則表示，在家總會聽到球場內球迷熱情激昂的加油聲，一直想實地體驗，相當開心有這次機會進天母棒球場觀賽、學習應援曲，「比賽過程當中球隊團結奮戰的激情令人難忘，我發現應援是球場上不可或缺的一部分，可以凝聚團隊支持與向心力！知道王維中曾經是展望會陪伴長大的小朋友，現在也幫助很多其他小朋友，希望未來我也可以當志工、為其他人奉獻心力。」

平常較無機會踏進球場看球的孩子們，於夏日驟雨後的夜晚，開心地在天母棒球場拿著加油棒、以新學到的應援舞熱情為主場球隊味全龍隊加油，為暑假留下一頁難忘的回憶。
 

關鍵字： 展望會王維中職棒兒童天母球場

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