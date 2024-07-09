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台日雙獅會西武主場登場　瑟七及JOY唱中文歌圈粉

▲▼統一獅台日雙獅會。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅台日雙獅會。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅台日雙獅會。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

2024年台日雙獅好友交流活動7月登場，統一獅UniGirls、萊恩、盈盈一行人前往日本東京，9日及10日在埼玉西武獅BELLUNA巨蛋進行雙獅交流主題活動。UniGirls特別安排瑟七、賴賴、斐棋及JOY帶領吉祥物萊恩、盈盈一起參與，其中賴賴、斐棋及JOY首次參加雙獅交流日本行活動。

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首日賽前舞台活動，由瑟七、賴賴、斐棋及JOY展現舞技帶來精彩表演，瑟七與JOY更現場演唱中文歌曲，讓日本球迷更近一步認識統一獅UniGirls。

瑟七表示：「這是自己第二次參加台日雙獅交流活動，比起去年首次參加的緊張，今年似乎更享受在球迷的加油和互動，這次個人才藝表演與JOY一起演唱中文歌曲，主要是希望透過音樂歌聲的呈現，也讓日本球迷感受到中文歌曲的活力，也很適合在這個環境表演給大家。」

而JOY是首次參加台日雙獅活動，對於這次的參與感到十分開心、緊張，當自己站上巨蛋球場內，腦海中其實只想專注的把舞蹈跳好，用好的表現呈現給大家，其實當自己專注在舞蹈的呈現上，似乎就忘記了緊張感。

今日賽前活動JOY在還沒上台表演前，也在一旁觀看bluelegends女孩的表演，從中學習感受bluelegends的熱情，JOY表示：「這是第一次來到西武獅主場，看到bluelegends女孩們的表演，感受到每個女孩都充滿活力，尤其是在舞蹈上的表演很全面，每個人都很有才藝，那份熱情的感染力很值得我們學習的地方。」

▲▼統一獅台日雙獅會。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅台日雙獅會瑟七及JOY展現歌喉。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅台日雙獅會。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 統一獅UniGirls台日雙獅交流日本行舞技

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