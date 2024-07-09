味全張祐嘉「冰塊盒」腹肌吸睛　曝秘訣：練核心+不喝含糖飲料

▲味全龍張祐嘉練成「冰塊盒」腹肌。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍外野手張祐嘉自培第4年獲得一軍舞台的機會，近一個月在一軍表現亮眼，而且開始「圈粉」，最近一張露出「冰塊盒」腹肌的照片引起球迷熱議，他透露練成腹肌的秘訣不僅在重訓，飲食控制也同樣重要。

產生「冰塊盒」腹肌的關鍵是透過核心訓練，目的是加強腰部，張祐嘉透露，「之前國中腰受過傷，當時已經嚴重到影響生活作息，尾椎有點裂掉，太疲勞會不舒服，醫生建議作核心強化，做久了就變成這樣了。」

張祐嘉認為重訓很重要，能提升運動表現，可以防止受傷。除了球隊給的課表還會自主加強，每周兩次，若不太累會增加到三次，每次約練一小時。

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「冰塊盒」引起球迷討論，張祐嘉害羞地說，「別人傳給我有看到。」不過他強調，不是做核心訓練就能練成，飲食也很重要，「我不會誇張到去算卡路里，但是盡量吃原型食物，不喝有糖飲料，頂多無糖綠茶，大概維持兩年左右。」住飯店超商微波食品是最方便的選擇，他說，「我會去買雞胸肉、健康餐盒，來一軍吃最多就是超商，只有假日會亂吃，大概會吃麥當勞之類。」

張祐嘉目前在一軍出賽8場，23打數敲7支安打，打擊率.304。他表示，「上一軍有點變瘦，大概2公斤左右，可能因為比較有壓力。比賽張力很大，層級跟二軍不一樣，感覺得出來，但目前還可以適應。」

▲張祐嘉。（圖／味全龍提供）