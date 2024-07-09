運動雲

>

味全張祐嘉「冰塊盒」腹肌吸睛　曝秘訣：練核心+不喝含糖飲料

▲味全龍張祐嘉練成「冰塊盒」腹肌。（圖／味全龍提供）▲味全龍張祐嘉練成「冰塊盒」腹肌。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍外野手張祐嘉自培第4年獲得一軍舞台的機會，近一個月在一軍表現亮眼，而且開始「圈粉」，最近一張露出「冰塊盒」腹肌的照片引起球迷熱議，他透露練成腹肌的秘訣不僅在重訓，飲食控制也同樣重要。

產生「冰塊盒」腹肌的關鍵是透過核心訓練，目的是加強腰部，張祐嘉透露，「之前國中腰受過傷，當時已經嚴重到影響生活作息，尾椎有點裂掉，太疲勞會不舒服，醫生建議作核心強化，做久了就變成這樣了。」

張祐嘉認為重訓很重要，能提升運動表現，可以防止受傷。除了球隊給的課表還會自主加強，每周兩次，若不太累會增加到三次，每次約練一小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「冰塊盒」引起球迷討論，張祐嘉害羞地說，「別人傳給我有看到。」不過他強調，不是做核心訓練就能練成，飲食也很重要，「我不會誇張到去算卡路里，但是盡量吃原型食物，不喝有糖飲料，頂多無糖綠茶，大概維持兩年左右。」住飯店超商微波食品是最方便的選擇，他說，「我會去買雞胸肉、健康餐盒，來一軍吃最多就是超商，只有假日會亂吃，大概會吃麥當勞之類。」

張祐嘉目前在一軍出賽8場，23打數敲7支安打，打擊率.304。他表示，「上一軍有點變瘦，大概2公斤左右，可能因為比較有壓力。比賽張力很大，層級跟二軍不一樣，感覺得出來，但目前還可以適應。」

▲▼張祐嘉。（圖／味全龍提供）

▲張祐嘉。（圖／味全龍提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／新職籃參賽隊「再減1」　台南台鋼獵鷹宣布加入PLG陣營

快訊／新職籃參賽隊「再減1」　台南台鋼獵鷹宣布加入PLG陣營

快訊／PLG職籃選秀順位公布　高雄鋼鐵人確定獲得選秀狀元籤

快訊／PLG職籃選秀順位公布　高雄鋼鐵人確定獲得選秀狀元籤

快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州：看見永續經營決心

快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州：看見永續經營決心

喬治自爆「幾乎加盟勇士」　批快艇2年19億報價太不尊重人

喬治自爆「幾乎加盟勇士」　批快艇2年19億報價太不尊重人

新職籃聯盟分裂11隊少3隊　錢薇娟：碰撞的過程只能溝通

新職籃聯盟分裂11隊少3隊　錢薇娟：碰撞的過程只能溝通

新聯盟破局！勇士、領航猿未交意向書無法開會　PLG第4隊引關注

新聯盟破局！勇士、領航猿未交意向書無法開會　PLG第4隊引關注

天使明星三壘手復出　164轟重砲沙諾慘遭DFA

天使明星三壘手復出　164轟重砲沙諾慘遭DFA

莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許　PLG 3隊卻拋「退出」震撼彈

莊瑞雄就任新聯盟會長提4個期許　PLG 3隊卻拋「退出」震撼彈

蔡鎮宇穿短球褲惹議　球團溝通別再穿避免突兀

蔡鎮宇穿短球褲惹議　球團溝通別再穿避免突兀

羅昂先發盼率領獅隊止敗　兄弟挑戰4連勝回洲際捍衛主場

羅昂先發盼率領獅隊止敗　兄弟挑戰4連勝回洲際捍衛主場

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

熱門新聞

快訊／新職籃參賽隊「再減1」　台南台鋼獵鷹宣布加入PLG陣營

快訊／PLG職籃選秀順位公布　高雄鋼鐵人確定獲得選秀狀元籤

快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州：看見永續經營決心

喬治自爆「幾乎加盟勇士」　批快艇2年19億報價太不尊重人

新職籃聯盟分裂11隊少3隊　錢薇娟：碰撞的過程只能溝通

新聯盟破局！勇士、領航猿未交意向書無法開會　PLG第4隊引關注

讀者回應

﻿

熱門新聞

1新職籃剩7隊　獵鷹宣布加入PLG陣營

2PLG選秀順位公布　鋼鐵人獲狀元籤

3獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州看見決心

4喬治爆幾乎加盟勇士　批快艇不尊重人

5新職籃少3隊　錢薇娟發聲了

最新新聞

1錯過經典賽　陳子豪看12強：難入

2瓊斯盃出賽費爭議　女籃仍暫定3000元

3台日雙獅會瑟七及JOY唱中文歌圈粉

4不因美技而滿足　拿莫體悟現實面

5U23邀職棒　棒協徵詢旅外、中職

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超魔性洗腦！有人能告訴我歌詞嗎？ #台鋼雄鷹 #應援曲 #布農族 #原住民

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

延平高中女投張子文飆K　穀保倒戈為她應援喊三振

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

19年歷經風雨！彭政閔落淚　轉換身份幫助球員

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366