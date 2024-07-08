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美國男籃兩天王驚傳傷情！　柯瑞右手濺血、杜蘭特腿傷缺練

記者游郁香／綜合報導

美國夢幻男籃上周展開訓練營，3大天王中的柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)今(8)日卻都傳出傷情，柯瑞在對抗賽中右手流血，賽後沒和隊友擊掌就立刻進行檢查；杜蘭特則是因小腿拉傷缺練，主帥柯爾(Steve Kerr)透露KD在來到拉斯維加斯前就扭到小腿，現在是每日觀察狀態。

第一個到美國隊報到的灣區天王柯瑞，在訓練營展現極佳狀態，但《NBC體育》灣區站記者強森(Dalton Johnson)今日在對抗賽場邊發現，這位NBA歷史三分王比賽過程中不斷看著自己的右手指，賽後他也沒和任何人擊掌，就趕緊接受檢查，右手似乎出現傷勢。

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▲▼勇士天王柯瑞參加美國男籃訓練營，在對抗賽中右手流血。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞參加美國男籃訓練營。（圖／達志影像／美聯社）

根據強森的報導，柯瑞右手有明顯的血跡，他賽後詢問柯瑞傷勢狀況，勇士天王用右手拿著麥克風，嘴角掛著一絲微笑回答，「我流了一點血。」美國隊主帥柯爾要大家別擔心，他強調自己的愛徒狀態很好。

值得一提的是，3大天王中的杜蘭特今日缺席訓練，根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，杜蘭特拉傷了小腿，對此柯爾證實，「他的小腿痠痛，現在是每日觀察。他在來到這裡的前幾天扭傷了，他說不算嚴重，他一直向我保證，但我們會非常小心且明智地每天觀察他的狀況。」

《NBC體育》報導，杜蘭特在訓練中走來走去，並沒有跛腳，腳上也沒有繃帶或支撐物，他的傷勢可能只是個小問題，不過考量到他曾遭逢阿基里斯腱斷裂重傷，確實必須格外謹慎對待他的傷勢。

▲▼勇士天王柯瑞參加美國男籃訓練營，在對抗賽中右手流血。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞參加美國男籃訓練營。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運籃球2024奧運男籃柯瑞杜蘭特

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