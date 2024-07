美國男籃兩天王驚傳傷情！　柯瑞右手濺血、杜蘭特腿傷缺練

Steph Curry immediately got his hand looked at after Team USA’s scrimmage and isn’t dapping anybody up https://t.co/l9qISOoDYA pic.twitter.com/zvfR42awgs — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) July 7, 2024

記者游郁香/綜合報導

美國夢幻男籃上周展開訓練營,3大天王中的柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)今(8)日卻都傳出傷情,柯瑞在對抗賽中右手流血,賽後沒和隊友擊掌就立刻進行檢查;杜蘭特則是因小腿拉傷缺練,主帥柯爾(Steve Kerr)透露KD在來到拉斯維加斯前就扭到小腿,現在是每日觀察狀態。

Can’t wait to see Steph in Paris! #USABMNT pic.twitter.com/RDkQmjRf4r — NBA (@NBA) July 7, 2024

第一個到美國隊報到的灣區天王柯瑞,在訓練營展現極佳狀態,但《NBC體育》灣區站記者強森(Dalton Johnson)今日在對抗賽場邊發現,這位NBA歷史三分王比賽過程中不斷看著自己的右手指,賽後他也沒和任何人擊掌,就趕緊接受檢查,右手似乎出現傷勢。

▲勇士天王柯瑞參加美國男籃訓練營。(圖/達志影像/美聯社)

根據強森的報導,柯瑞右手有明顯的血跡,他賽後詢問柯瑞傷勢狀況,勇士天王用右手拿著麥克風,嘴角掛著一絲微笑回答,「我流了一點血。」美國隊主帥柯爾要大家別擔心,他強調自己的愛徒狀態很好。

Kevin Durant – USA men's leading point scorer in Olympic history – has a minor calf strain and is sidelined to start Team USA training camp in Las Vegas out of precaution, sources tell me and @joevardon. pic.twitter.com/LXKO12OOZ5 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2024

值得一提的是,3大天王中的杜蘭特今日缺席訓練,根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息,杜蘭特拉傷了小腿,對此柯爾證實,「他的小腿痠痛,現在是每日觀察。他在來到這裡的前幾天扭傷了,他說不算嚴重,他一直向我保證,但我們會非常小心且明智地每天觀察他的狀況。」

《NBC體育》報導,杜蘭特在訓練中走來走去,並沒有跛腳,腳上也沒有繃帶或支撐物,他的傷勢可能只是個小問題,不過考量到他曾遭逢阿基里斯腱斷裂重傷,確實必須格外謹慎對待他的傷勢。

