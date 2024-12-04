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陳晨威帥照登WBSC首頁！專文讚台灣奪冠路：抗韓、美兩大關鍵戰役

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣在本屆世界12強賽創造歷史，自1992年巴塞隆納奧運會拿下銀牌以來，睽違32年闖進金牌戰並一舉奪冠，WBSC世界棒壘球總會官網放上陳晨威照片為主圖，專文撰寫捧金盃兩大關鍵戰役。

文章指出，要在短期國際賽事中奪冠並不容易，除了優異表現、避免重大傷害、妥善調度讓球隊保持體力，甚至還需要一點運氣，更重要的是在關鍵時刻的表現。WBSC指出，中華隊在這次12強賽完美展現這些特質，特別是兩場關鍵比賽，為最終奪冠奠定基礎。

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▲▼陳晨威登WBSC首頁。（圖／截自WBSC官網）

▲陳晨威登WBSC首頁。（圖／截自WBSC官網）

首戰對韓是第一個轉捩點。在全新球場（台北大巨蛋）首戰、滿場觀眾見證這場宿敵之戰時，大家都預期這場比賽將決定誰能與衛冕冠軍日本一起晉級超級循環賽。從第二局開始，台灣隊就展現必勝決心，面對韓國先發投手高永表攻下6分。其中陳晨威和陳傑憲都在兩出局時開轟，分別貢獻4分和2分，最終以6比3勝出。這場勝利也成為台灣（4勝1敗）和韓國（3勝2敗）能否從B組晉級的關鍵。

東京複賽面對美國的8比2勝利是第二個轉折。在首戰以0比2不敵委內瑞拉後，台灣已是背水一戰。比賽一度只領先1分，直到第七局火力爆發攻下5分，江坤宇的關鍵3分三壘安打，成為整個賽事的轉捩點。不只打擊出色，台灣牛棚從第六局開始僅被敲2支安打，完全封鎖美國打線。

最後一天美國擊敗委內瑞拉，助台灣確定晉級冠軍戰對決日本，最終中華隊以4比0完封衛冕軍日本，奪下隊史首座12強賽金牌。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，總教練曾豪駒高舉獎盃。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，總教練曾豪駒高舉獎盃。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球中華隊12強賽奪冠MVP

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