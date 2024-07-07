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「台灣轟炸機」不懂吃雞　陳鏞基自曝與年輕人有代溝　

▲▼陳鏞基生日會。（圖／統一獅提供）

▲▼陳鏞基生日會。（圖／統一獅提供）

▲▼陳鏞基生日會。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台北報導

台北大巨蛋昨日舉行統一7-ELEVEN獅下半季首場主題日「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」，近千位球迷參與，並有陳鏞基與球迷同慶生日，被譽為大巨蛋史上最大的球迷見面會。活動中，陳鏞基與胡金龍的「金庸連線」再度引起觀眾熱烈反應，兩人的深厚感情也讓現場氣氛更加熱絡。

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陳鏞基與胡金龍的感情深厚，兩人曾效力於不同隊伍，但感情堅若磐石，平時也會一起打高爾夫。陳鏞基表示，他們每天都會逗嘴，越吵感情越好，到球場都會互虧彼此。陳鏞基也分享了他與年輕選手間的趣事，讓現場球迷哄堂大笑。

陳鏞基已為統一獅貢獻逾十年，期間也進來許多新血，對於他與年輕選手間是否有趣事發生，他說：「有次比完賽跟幾位年輕人去吃飯，他們當時在玩手遊，提到『吃雞』的時候，我就想融入他們的話題，就跟他們分享有間炸雞店很好吃，他們全部笑出來，跟我解釋說那是電動遊戲。」讓現場球迷哄堂大笑。

活動結束前，看台區還有鏞基鐵粉特別致贈「鏞基安口　聖誕千秋」和「叫我葛格」的值星背帶，陳鏞基也感謝球迷們支持統一獅與中華職棒，希望球迷把握好場地進場看球，之後會更努力以好表現回饋給球迷。

連續兩天統一獅賽前特別在臺北大巨蛋場內應援看台舞台區，舉辦OPEN家族慶生拍照會及統一獅選手慶生會，透過大螢幕畫面即時現場畫面，讓大巨蛋場內的球迷都能參與本次見面面活動，也是中職首支球隊將賽前活動移到場內進行，讓每一位來球場球迷都能在舒適的環境參與活動。

統一獅總經理蘇泰安表示，球隊首度來到台北大巨蛋擔任主場賽事，球隊也規劃許多不同特色的美食和活動服務球迷，讓球迷能夠在大巨蛋舒適環境參與不同的活動。他也表示，球隊未來再次來到台北大巨蛋擔任主場也會改進缺點持續修正，提供更完善的服務。

關鍵字： 統一獅大巨蛋陳鏞基胡金龍球迷見面會

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