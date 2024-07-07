熱火「落選秀戰隊」跑光光！主力前鋒馬丁4年約轉戰費城

▲熱火馬丁轉戰76人。（圖／CFP）

記者簡名杉／綜合報導

今年賽季於季後賽首輪不敵波士頓塞爾提克的邁阿密熱火，今(7)日傳出新賽季損失大將，陣中主力前鋒馬丁(Caleb Martin)將琵琶別抱，以4年合約轉戰費城76人，與「大帝」恩比德、喬治(Paul George)組成超級前場組合。

現年28歲的馬丁，於2019年參加選秀會入選，但獲得夏洛特黃蜂的Exhibit-10合約進入NBA，他在2021年被黃蜂釋出之後，以一紙雙向合約加盟熱火，並慢慢拚上主力先發的位置，效力熱火三個賽季共195場出賽、其中84場先發，能拿下9.6分、4.4籃板、1.7助攻，三分球命中率達36.8%。

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根據報導指出，馬丁將與76人簽下一紙4年3200萬美元(約10.3億台幣)的合約，但有消息傳出，熱火本來想等他執行今年700萬美元(約2.2億台幣)的合約，下個休賽季再跟他續一張4年5800萬美元(約18.8億)的大約，然而馬丁卻選擇合約「入袋為安」，選擇轉投76人，讓熱火欲哭無淚。

由於馬丁是未透過選秀進入NBA並打出身價的球員，是熱火繼羅賓森(Duncan Robinson)、努恩(Kendrick Nunn)、文森(Gabe Vincent)、斯特魯斯(Max Strus)等球員後，再「掏寶成功」的一位選秀落選球員，而這批「落選秀戰隊」，新賽季僅剩下羅賓森還留在陣中。

而馬丁的新東家76人則為了清出薪資空間跟球員空格，裁掉去年以一紙3年2300萬美元(約7.4億台幣)，從猶他爵士手上「攔胡」的替補中鋒里德(Paul Reed)。