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兩度搞砸勝騎士勝投　陳韻文道歉反而得到鼓勵

▲統一獅隊投手陳韻文。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊投手陳韻文。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅終結者陳韻文6日比賽在9局上挨兄弟重砲許基宏逆轉全壘打，連兩戰在勝騎士先發時救援失敗，他坦言，自己有需要檢討的地方，也對勝騎士感到不好意思，但他反而給予鼓勵。

陳韻文在上半季終戰對富邦悍將，9局登板連投2保送，被戴培峰敲再見安打，下半季首次登板，6日對中信兄弟又挨轟吞敗。獅隊總教練林岳平表示，「不是第一次發生，球隊現階段還是需要他的戰力，角色不會改變。」

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牛棚狀況多，餅總坦言，是在一個不好的循環，好像會感染一樣，不是技術面問題，承受很多壓力時，需要給球員一些力量，希望能挺住，相對也希望打者能多一點分數進帳。陳韻文挨轟前面對詹子賢被敲長打，餅總認為，該打席不應該被長打，當時已經是兩好球的情況，應該投得更邊邊角角。

兩戰都搞砸勝騎士勝投，陳韻文表示，「對勝騎士滿不好意思，他人很好，反而鼓勵我，只是球季中一兩場比賽而已。」陳韻文認為近期狀況好，沒有無謂的保送，必須檢討的是，投到太容易攻擊的位置，應該要更謹慎，要求更精準的位置。

牛棚洋投裴瑞茲上半季末因右肩不適下二軍，餅總透露，「下周他會到南部實戰投球，若沒有狀況的話，就會安排一場二軍比賽做準備。」統一獅季中選進全越運動日籍投手高塩將樹，期待能成為一軍即戰力投手，餅總透露，「目前會安排他在周二或周三體檢，二軍先出賽一場，再準備到一軍。」

關鍵字： 統一獅陳韻文牛棚洋投裴瑞茲

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