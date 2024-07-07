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薩卡79分鐘續命追平　英格蘭PK大戰5點全進闖歐國盃4強

▲薩卡（Bukayo Saka）。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩卡（Bukayo Saka）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

上屆歐國盃亞軍英格蘭，今（7日）凌晨在8強淘汰賽對上瑞士，瑞士在下半場第75分鐘率先進球後，英格蘭頂住壓力，薩卡（Bukayo Saka）第80分鐘起腳遠射，成功踢進世界波幫助英格蘭追平比分延長戰線，隨後雙方在延長賽都沒能取得進球，點球大戰中英格蘭5點全進，最終就以5比3勝出晉級4強，屆時對手將是荷蘭。

上半場雙方勢均力敵，都採取以防守為主尋找機會的作戰方式應對，兩隊在前45分鐘只要球被導向禁區都會被對方破壞，雙方共計射門次數7次，沒有射正紀錄，上半場裁判也沒有給傷停補時的時間，以0比0進入中場休息。

下半場兩隊也持續久攻不下，直到第75分鐘比賽才出現轉機，瑞士恩多耶（Dan Ndoye）從右路發動進攻，將球塞入禁區後安保路（Breel Embolo）起腳破門得手，瑞士1比0先馳得點取得領先。

落後的英格蘭在換陣後收到奇效，比賽第80分鐘薩卡在右路接獲傳球後晃開防守者，左腳射門成功轟進世界波，導致現場英格蘭球迷歡聲雷動，從地獄再回到天堂，英格蘭1比1扳平比分。

隨後兩隊在剩餘的正規時間、延長賽仍不相上下，比賽迎來最終的點球大戰。第一點英格蘭順利踢進後瑞士派出效力於曼城的阿坎吉（Manuel Akanji）操刀，不料阿坎吉起腳前沒有假動作，身體擺盪也沒有過多的欺敵性，導致被英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）完全猜到進而擋下，英格蘭1比0領先。

接下來雙方都在2至4點順利進球，關鍵第5點英格蘭靠著艾諾特（Trent Alexander-Arnold）一記左腳暴力射門成功終結比賽，終場英格蘭就以5比3拿下勝利，取得晉級4強門票。

「對我來說，這是我所接受的，」薩卡賽後談到他再次為英格蘭主罰點球時感受到的壓力，「你可能會失敗一次，但你可以選擇是否讓自己再次處於這種境地」。「我是一個會把自己放在那個位置的人，我相信自己，當我看到球擊中網後時，我感到非常高興」。

薩卡表示，從上屆歐國盃決賽那記射失點球的惡夢中恢復「真的很困難」，但這件事讓他自己變得更加堅強，「我不會專注於過去，就這樣了，我現在只能專注於接受點球，我知道有很多緊張的人在觀看，我的家人也在人群中，但我保持冷靜，最終進球了」。

關鍵字： 足球歐洲盃英格蘭瑞士薩卡

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