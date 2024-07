薩卡79分鐘續命追平　英格蘭PK大戰5點全進闖歐國盃4強

▲薩卡(Bukayo Saka)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

上屆歐國盃亞軍英格蘭,今(7日)凌晨在8強淘汰賽對上瑞士,瑞士在下半場第75分鐘率先進球後,英格蘭頂住壓力,薩卡(Bukayo Saka)第80分鐘起腳遠射,成功踢進世界波幫助英格蘭追平比分延長戰線,隨後雙方在延長賽都沒能取得進球,點球大戰中英格蘭5點全進,最終就以5比3勝出晉級4強,屆時對手將是荷蘭。

上半場雙方勢均力敵,都採取以防守為主尋找機會的作戰方式應對,兩隊在前45分鐘只要球被導向禁區都會被對方破壞,雙方共計射門次數7次,沒有射正紀錄,上半場裁判也沒有給傷停補時的時間,以0比0進入中場休息。

下半場兩隊也持續久攻不下,直到第75分鐘比賽才出現轉機,瑞士恩多耶(Dan Ndoye)從右路發動進攻,將球塞入禁區後安保路(Breel Embolo)起腳破門得手,瑞士1比0先馳得點取得領先。

落後的英格蘭在換陣後收到奇效,比賽第80分鐘薩卡在右路接獲傳球後晃開防守者,左腳射門成功轟進世界波,導致現場英格蘭球迷歡聲雷動,從地獄再回到天堂,英格蘭1比1扳平比分。

隨後兩隊在剩餘的正規時間、延長賽仍不相上下,比賽迎來最終的點球大戰。第一點英格蘭順利踢進後瑞士派出效力於曼城的阿坎吉(Manuel Akanji)操刀,不料阿坎吉起腳前沒有假動作,身體擺盪也沒有過多的欺敵性,導致被英格蘭門將皮克福德(Jordan Pickford)完全猜到進而擋下,英格蘭1比0領先。

接下來雙方都在2至4點順利進球,關鍵第5點英格蘭靠著艾諾特(Trent Alexander-Arnold)一記左腳暴力射門成功終結比賽,終場英格蘭就以5比3拿下勝利,取得晉級4強門票。

「對我來說,這是我所接受的,」薩卡賽後談到他再次為英格蘭主罰點球時感受到的壓力,「你可能會失敗一次,但你可以選擇是否讓自己再次處於這種境地」。「我是一個會把自己放在那個位置的人,我相信自己,當我看到球擊中網後時,我感到非常高興」。

薩卡表示,從上屆歐國盃決賽那記射失點球的惡夢中恢復「真的很困難」,但這件事讓他自己變得更加堅強,「我不會專注於過去,就這樣了,我現在只能專注於接受點球,我知道有很多緊張的人在觀看,我的家人也在人群中,但我保持冷靜,最終進球了」。