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教士達比修有處理私事　歸隊暫無時間表

▲聖地牙哥教士隊日籍投手達比修有 。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖地牙哥教士隊日籍投手達比修有 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

教士日籍先發達比修有正在進行復健，不過他今天（7日）卻被放進限制名單中，教士總教練薛德（Mike Shildt）表示，達比修正在處理有關家庭的私人事情，暫時無法確認何時歸隊。

根據大聯盟官網報導，總教練薛德並未透露太多細節，「他正在處理與家庭有關的私人事情，我們希望尊重他的隱私，也希望大家知道他身體狀態良好，仍然持續在練習，但他現在要暫時離開處理一些私事。我們愛他、支持他，他是教士團隊的一部分，但目前他將暫時離隊。」

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而關於達比修可能的回歸時間表也尚未確定，薛德只表示他的缺席是「無限期」。達比修自5月30日後就因為腹股溝、手肘發炎沒在大聯盟出賽。

37歲的達比修本季先發11場，繳出防禦率3.20、4勝3敗的成績。他在4月因頸部緊繃缺席2週，5月又因左腹股溝拉傷進傷病名單，最近在準備回到大聯盟之前又發生右肘發炎，還好做詳細檢查後，顯示沒有結構性損傷。

近期教士先發輪值較薄弱，除了被放入限制名單的達比修，另一位主力先發馬茲哥洛夫（Joe Musgrove）也因手肘發炎進傷兵名單，金恩（Michael King）和華德隆（Matt Waldron）則紛紛吃下生涯單季最多局。

關鍵字： MLB棒球教士達比修有

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