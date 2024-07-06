美男籃3天王合體！詹皇熱擁柯瑞「是時候了」　猛虧搭檔戴維斯

12 years from his last #USABMNT appearance… LeBron arrives in Las Vegas! pic.twitter.com/pPnV3ri4Rw — NBA (@NBA) July 6, 2024

記者游郁香／綜合報導

39歲的NBA天王詹姆斯(LeBron James)睽違12年重返美國男籃，他今(6)日正式報到，與另外兩大天王柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)熱情相擁，他興奮告訴柯瑞，「是時候了！」同時不忘猛虧湖人搭檔戴維斯(Anthony Davis)，「有這傢伙在，我這夏天不好過！」惹得全場哈哈大笑。

"About f***ing time." - LeBron



"Let's have some fun with it." - Steph



Olympic teammates pic.twitter.com/jeWnF0O4zY — Action Network (@ActionNetworkHQ) July 6, 2024

NBA歷史得分王詹姆斯去年見美國隊無緣世界盃決賽，季軍戰又不敵加拿大，跳出來號召多位巨星組成奧運男籃「復仇者聯盟」，另外兩位天王巨星柯瑞、杜蘭特很快就答應加入。這是詹皇繼2012年倫敦奧運後，睽違12年重返國家隊，也是他第4度前進奧運，他曾在2004年奪銅、2008和2012年摘金。

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▲詹姆斯睽違12年重返美國男籃。(圖／達志影像／美聯社)

36歲的柯瑞將首度踏上五環殿堂，與勇士主帥也是美國男籃教頭柯爾(Steve Kerr)合作；35歲的杜蘭特則要挑戰個人奧運第4金，他是美國隊史得分王，3人預計一起迎來國家隊「最後一舞」。

Steph Curry arrives for #USABMNT Training Camp in Las Vegas! pic.twitter.com/NTCHvgY7Fx — NBA (@NBA) July 5, 2024

首位向美國男籃報到的球星是柯瑞，他是12人名單中唯一沒打進今年季後賽的球員，詹姆斯則在今日抵達拉斯維加斯，他興奮擁抱另位兩位天王柯瑞、杜蘭特，他告訴柯瑞，「是時候了！」柯瑞則回應，「讓我們開心享受吧！」

One day away from #USABMNT Training Camp! pic.twitter.com/cIXKuJeaB0 — Golden State Warriors (@warriors) July 5, 2024

詹姆斯的湖人搭檔戴維斯也是本屆美國夢幻男籃成員之一，詹皇一到就猛虧小老弟，「我想過一個不錯的夏天，但有這傢伙在，我這夏天不好過！誰叫他加入球隊的？嘿，別坐我的位置！」

▲詹姆斯前一次參加奧運已是12年前。(圖／達志影像／美聯社)

39歲的詹姆斯已「預約」一項新紀錄，他將打破美國奧運男籃「最老參賽」紀錄，原本的紀錄保持人是「大鳥」柏德(Larry Bird)在1992年所締造，當年他35歲。

Fun Guy Kawhi is in Las Vegas for the #USABMNT camp ????????



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美國男籃今年將在巴黎尋求5連霸，季後賽期間遭逢膝傷的2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)今日也如期現身報到，先前曾傳出若他不能出賽，塞爾提克的奪冠功臣之一懷特(Derrick White)有機會取而代之。

▲2屆FMVP杜蘭特豪語要率美國男籃狂勝對手50分 。（圖／CFP）

美國男籃12人名單如下：

3大天王巨星詹姆斯、柯瑞和杜蘭特，還有七六人頭牌恩比德(Joel Embiid)、湖人當家長人戴維斯、太陽砍將布克(Devin Booker)、灰狼狀元艾德華茲(Anthony Edwards)、塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)、哈樂戴(Jrue Holiday)、熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)、溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)和快艇王牌雷納德。