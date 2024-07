美男籃3天王合體！詹皇熱擁柯瑞「是時候了」　猛虧搭檔戴維斯

12 years from his last #USABMNT appearance… LeBron arrives in Las Vegas! pic.twitter.com/pPnV3ri4Rw — NBA (@NBA) July 6, 2024

記者游郁香/綜合報導

39歲的NBA天王詹姆斯(LeBron James)睽違12年重返美國男籃,他今(6)日正式報到,與另外兩大天王柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)熱情相擁,他興奮告訴柯瑞,「是時候了!」同時不忘猛虧湖人搭檔戴維斯(Anthony Davis),「有這傢伙在,我這夏天不好過!」惹得全場哈哈大笑。

"About f***ing time." - LeBron



"Let's have some fun with it." - Steph



Olympic teammates pic.twitter.com/jeWnF0O4zY — Action Network (@ActionNetworkHQ) July 6, 2024

NBA歷史得分王詹姆斯去年見美國隊無緣世界盃決賽,季軍戰又不敵加拿大,跳出來號召多位巨星組成奧運男籃「復仇者聯盟」,另外兩位天王巨星柯瑞、杜蘭特很快就答應加入。這是詹皇繼2012年倫敦奧運後,睽違12年重返國家隊,也是他第4度前進奧運,他曾在2004年奪銅、2008和2012年摘金。

▲詹姆斯睽違12年重返美國男籃。(圖/達志影像/美聯社)

36歲的柯瑞將首度踏上五環殿堂,與勇士主帥也是美國男籃教頭柯爾(Steve Kerr)合作;35歲的杜蘭特則要挑戰個人奧運第4金,他是美國隊史得分王,3人預計一起迎來國家隊「最後一舞」。

Steph Curry arrives for #USABMNT Training Camp in Las Vegas! pic.twitter.com/NTCHvgY7Fx — NBA (@NBA) July 5, 2024

首位向美國男籃報到的球星是柯瑞,他是12人名單中唯一沒打進今年季後賽的球員,詹姆斯則在今日抵達拉斯維加斯,他興奮擁抱另位兩位天王柯瑞、杜蘭特,他告訴柯瑞,「是時候了!」柯瑞則回應,「讓我們開心享受吧!」

One day away from #USABMNT Training Camp! pic.twitter.com/cIXKuJeaB0 — Golden State Warriors (@warriors) July 5, 2024

詹姆斯的湖人搭檔戴維斯也是本屆美國夢幻男籃成員之一,詹皇一到就猛虧小老弟,「我想過一個不錯的夏天,但有這傢伙在,我這夏天不好過!誰叫他加入球隊的?嘿,別坐我的位置!」

▲詹姆斯前一次參加奧運已是12年前。(圖/達志影像/美聯社)

39歲的詹姆斯已「預約」一項新紀錄,他將打破美國奧運男籃「最老參賽」紀錄,原本的紀錄保持人是「大鳥」柏德(Larry Bird)在1992年所締造,當年他35歲。

Fun Guy Kawhi is in Las Vegas for the #USABMNT camp ????????



@usabasketballpic.twitter.com/zoGSiywzpE — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) July 5, 2024

美國男籃今年將在巴黎尋求5連霸,季後賽期間遭逢膝傷的2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)今日也如期現身報到,先前曾傳出若他不能出賽,塞爾提克的奪冠功臣之一懷特(Derrick White)有機會取而代之。

▲2屆FMVP杜蘭特豪語要率美國男籃狂勝對手50分 。(圖/CFP)

美國男籃12人名單如下:

3大天王巨星詹姆斯、柯瑞和杜蘭特,還有七六人頭牌恩比德(Joel Embiid)、湖人當家長人戴維斯、太陽砍將布克(Devin Booker)、灰狼狀元艾德華茲(Anthony Edwards)、塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)、哈樂戴(Jrue Holiday)、熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)、溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)和快艇王牌雷納德。