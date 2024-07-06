運動雲

>

美男籃3天王合體！詹皇熱擁柯瑞「是時候了」　猛虧搭檔戴維斯

記者游郁香／綜合報導

39歲的NBA天王詹姆斯(LeBron James)睽違12年重返美國男籃，他今(6)日正式報到，與另外兩大天王柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)熱情相擁，他興奮告訴柯瑞，「是時候了！」同時不忘猛虧湖人搭檔戴維斯(Anthony Davis)，「有這傢伙在，我這夏天不好過！」惹得全場哈哈大笑。

NBA歷史得分王詹姆斯去年見美國隊無緣世界盃決賽，季軍戰又不敵加拿大，跳出來號召多位巨星組成奧運男籃「復仇者聯盟」，另外兩位天王巨星柯瑞、杜蘭特很快就答應加入。這是詹皇繼2012年倫敦奧運後，睽違12年重返國家隊，也是他第4度前進奧運，他曾在2004年奪銅、2008和2012年摘金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹姆斯在美國男籃陣中，有著舉足輕重角色。(圖／達志影像／美聯社)

▲詹姆斯睽違12年重返美國男籃。(圖／達志影像／美聯社)

36歲的柯瑞將首度踏上五環殿堂，與勇士主帥也是美國男籃教頭柯爾(Steve Kerr)合作；35歲的杜蘭特則要挑戰個人奧運第4金，他是美國隊史得分王，3人預計一起迎來國家隊「最後一舞」。

首位向美國男籃報到的球星是柯瑞，他是12人名單中唯一沒打進今年季後賽的球員，詹姆斯則在今日抵達拉斯維加斯，他興奮擁抱另位兩位天王柯瑞、杜蘭特，他告訴柯瑞，「是時候了！」柯瑞則回應，「讓我們開心享受吧！」

詹姆斯的湖人搭檔戴維斯也是本屆美國夢幻男籃成員之一，詹皇一到就猛虧小老弟，「我想過一個不錯的夏天，但有這傢伙在，我這夏天不好過！誰叫他加入球隊的？嘿，別坐我的位置！」

▲靠著詹姆斯全場穿針引線，美國男籃33分大勝澳洲挺進四強戰。(圖／達志影像／美聯社)

▲詹姆斯前一次參加奧運已是12年前。(圖／達志影像／美聯社)

39歲的詹姆斯已「預約」一項新紀錄，他將打破美國奧運男籃「最老參賽」紀錄，原本的紀錄保持人是「大鳥」柏德(Larry Bird)在1992年所締造，當年他35歲。

美國男籃今年將在巴黎尋求5連霸，季後賽期間遭逢膝傷的2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)今日也如期現身報到，先前曾傳出若他不能出賽，塞爾提克的奪冠功臣之一懷特(Derrick White)有機會取而代之。

▲▼2屆FMVP杜蘭特豪語要率美國男籃狂勝對手50分 。（圖／CFP）

▲2屆FMVP杜蘭特豪語要率美國男籃狂勝對手50分 。（圖／CFP）

美國男籃12人名單如下：

3大天王巨星詹姆斯、柯瑞和杜蘭特，還有七六人頭牌恩比德(Joel Embiid)、湖人當家長人戴維斯、太陽砍將布克(Devin Booker)、灰狼狀元艾德華茲(Anthony Edwards)、塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)、哈樂戴(Jrue Holiday)、熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)、溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)和快艇王牌雷納德。

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運男籃美國男籃詹姆斯詹皇柯瑞杜蘭特戴維斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

K湯向勇士提了4份合約都遭拒　美媒：2年前奪冠後一切都變了

K湯向勇士提了4份合約都遭拒　美媒：2年前奪冠後一切都變了

高塩將樹來大巨蛋確認細節　蘇泰安透露簽下複數約

高塩將樹來大巨蛋確認細節　蘇泰安透露簽下複數約

K湯「不再自由」必須離開　勇士記者：傷口癒合後他會回來

K湯「不再自由」必須離開　勇士記者：傷口癒合後他會回來

沒想過退休前能來大巨蛋　胡金龍有一項貼心建議

沒想過退休前能來大巨蛋　胡金龍有一項貼心建議

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

熱門新聞

球迷脫序丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團齊發聲譴責

江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

克迪頂替艾士特先發輪值　徐基麟周日重啟牛棚

點出范國宸攻擊漸入佳境　富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

點出伍立辰投球特色　王建民評估未來定位

陳俊秀大巨蛋首轟「不好打」　喊話兄弟搶全年第一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球迷脫序丟「冰粽」！聯盟、球團齊聲譴責

2江坤宇聰明　平野巨蛋想起被逆轉

3克迪頂替艾士特　徐基麟周日重啟

4富藍戈開「劇場」陳金鋒不擔心

5點出伍立辰特色　王建民評估定位

最新新聞

14位熱門待選全能長人解析

2職籃待選新秀分析　訓練師給陳將双建議

3大谷翔平生日不快樂苦吞3K

4艾卡拉茲晉級溫網16強

5賈吉回應私人教練批評洋基養成

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

余艾玟用1個月備戰巴黎奧運　劉恆妤首闖五環殿堂圓兩個夢想

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366