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從靶子隊變奧運射箭國手　林子翔、戴宇軒模擬賽有感

▲▼戴宇軒(左起)、林子翔、湯智鈞出席中華射箭代表隊記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男子射箭代表隊戴宇軒(左起)、林子翔、湯智鈞。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

巴黎奧運的台灣射箭代表隊今天在國訓中心舉行模擬賽，男子代表隊在上午3場賽事取得2勝1敗。其中奧運隊成員林子翔、戴宇軒4年前還是靶子隊，今年感觸特別深。

今年巴黎奧運，台灣男子射箭代表隊由湯智鈞、林子翔、戴宇軒取得資格，今天模擬賽中，3人聯手對抗由企業聯賽隊伍組成的明星隊。

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林子翔、戴宇軒都是生涯首度當選奧運國手，4年前的東京奧運模擬賽，他們2人都是「陪練」的靶子隊，4年後換他們披上國家隊戰袍。

▲▼戴宇軒出席中華射箭代表隊記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中華男子射箭代表隊戴宇軒。（圖／記者李毓康攝）

戴宇軒在接受中央社記者訪問時表示，4年前的東奧模擬賽時狂風暴雨，加上又有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，所以印象一直很深刻，「4年後終於如願，換我當上國手由別人來挑戰，當然，比賽的氛圍和強度一定跟國外不能比，就是提前適應比賽高台的環境和距離感」。

林子翔說，只要站上高台，「我就會覺得很嗨」，雖然沒辦法做到和奧運氛圍一模一樣，「但至少可以讓我們提前找出缺點加以改進」。

年僅23歲卻已經是陣中「老大哥」的湯智鈞則提到，上午3場比賽就是去習慣和感受站在高台的感覺，「我們前2場確實有點慢熱，一直到最後1場大家才真正進入狀況，這點可能還要再加強一下」。

通常擔任團體賽第1棒的湯智鈞強調，第1支箭都是最重要的，「所以我射完之後就會馬上告訴隊友，現場的風勢、風向以及該怎麼瞄準靶位，再來就是得靠平時累積的默契，每個人自己去微調，這就是團體賽要拿高分的關鍵」。

關鍵字： 2024奧運2024奧運射箭巴黎奧運湯智鈞林子翔戴宇軒

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