美媒酸湖人只補了布朗尼　「皇子」菜鳥合約比2屆MVP當初還高

The expectations were high, and maybe too high



Every offseason, the Lakers aim high but have struggled to hit the target in recent years.



LeBron was expected to take a pay cut to potentially bring in a 3rd star to help himself and AD bring another chip to Los Angeles.… pic.twitter.com/01g9pqgW3w — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 3, 2024

記者游郁香／綜合報導

NBA自由市場開季已5天，湖人依舊沒能補進第3巨頭，補強目標接連轉戰他隊，紫金大軍最引人注目的操作是以2年1.04億美元留下天王詹姆斯(LeBron James)，再開出4年790萬美元綁定今年第55順位的「皇子」布朗尼(Bronny James)，這價碼比2屆MVP冠軍長人約基奇(Nikola Jokic)當年的菜鳥約還高。

「理想很豐滿，現實卻很骨感。」這句話很適合拿來形容湖人今夏在自由市場的處境，天王詹姆斯續約前，曾傳出他願為了引進第3巨頭而降薪，但他心中3名理想目標很快都和別隊簽約，哈登(James Harden)與快艇續約2年、瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)轉戰巫師，湯普森(Klay Thompson)則前進獨行俠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹姆斯父子下季聯手。（圖／翻攝自IG／kingjames）

最終湖人在未完成任何一筆「強力補強」之下，以2年1.04億美元(約台幣33.7億)與詹姆斯重新簽約，這紙合約還包含「霸王條款」，即交易否決權。在敲定詹皇合約後，洛城隨即以4年790萬美元(約2.56億台幣)綁定今年選進的第55順位新秀「皇子」布朗尼。

▲詹姆斯出馬招攬湯普森並未成功。（圖／達志影像／美聯社）

美國媒體《ClutchPoints》貼出一張理想與現實的殘酷對比圖，湖人原本想找康乃狄克大學名帥赫爾利(Dan Hurley)執教，瞄準多位球星，除了湯普森、瓦倫修納斯外，還有騎士頭牌「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)、資深砍將迪羅臣(DeMar DeRozan)、老鷹後場明星組合楊恩(Trae Young)、莫瑞(Dejounte Murray)等。

但赫爾利很快就拒絕湖人開出的6年7000萬美元(約22.6億台幣)邀約，湖人最終聘請了完全沒有NBA執教經驗的前帥哥射手瑞迪克(J.J. Redick)掌兵符；在沒能挖角第3巨頭入隊後，只能先綁定詹姆斯父子，確保「父子籃球」的歷史在湖人締造。

《ClutchPoints》直言，「期望很高，也許太高了？每個休賽季，湖人都有很高的期望，近年來卻難以達到目標。」

At this year's NBA Draft, Bronny James signed a hefty guaranteed contract, which is unusual for a second-round pick.



10 years ago, a then-relatively unknown and 41st overall selection Nikola Jokic had to impress the Nuggets to earn his way to a decent rookie deal.



Bronny will… pic.twitter.com/m3Ivwhesz2 — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 4, 2024

《ClutchPoints》還提到，身為次輪末段新秀的布朗尼，得到4年790萬美元的菜鳥合約並不尋常，金塊2屆MVP、去年FMVP得主約基奇當年的菜鳥合約也只有4年550萬美元。

約基奇在2014年選秀會次輪第41順位中選，《ClutchPoints》指出，「當時相對沒名氣的第41順位新秀約基奇必須向金塊證明自己的價值，才能獲得一份像樣的菜鳥合約，布朗尼本季必須證明自己。」

▲詹姆斯父子下季聯手。（圖／翻攝自IG／kingjames）