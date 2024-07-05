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美媒酸湖人只補了布朗尼　「皇子」菜鳥合約比2屆MVP當初還高

記者游郁香／綜合報導

NBA自由市場開季已5天，湖人依舊沒能補進第3巨頭，補強目標接連轉戰他隊，紫金大軍最引人注目的操作是以2年1.04億美元留下天王詹姆斯(LeBron James)，再開出4年790萬美元綁定今年第55順位的「皇子」布朗尼(Bronny James)，這價碼比2屆MVP冠軍長人約基奇(Nikola Jokic)當年的菜鳥約還高。

「理想很豐滿，現實卻很骨感。」這句話很適合拿來形容湖人今夏在自由市場的處境，天王詹姆斯續約前，曾傳出他願為了引進第3巨頭而降薪，但他心中3名理想目標很快都和別隊簽約，哈登(James Harden)與快艇續約2年、瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)轉戰巫師，湯普森(Klay Thompson)則前進獨行俠。

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▲▼詹姆斯父子下季聯手。（圖／翻攝自IG／kingjames）

▲詹姆斯父子下季聯手。（圖／翻攝自IG／kingjames）

最終湖人在未完成任何一筆「強力補強」之下，以2年1.04億美元(約台幣33.7億)與詹姆斯重新簽約，這紙合約還包含「霸王條款」，即交易否決權。在敲定詹皇合約後，洛城隨即以4年790萬美元(約2.56億台幣)綁定今年選進的第55順位新秀「皇子」布朗尼。

▲▼勇士湯普森、格林；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯出馬招攬湯普森並未成功。（圖／達志影像／美聯社）

美國媒體《ClutchPoints》貼出一張理想與現實的殘酷對比圖，湖人原本想找康乃狄克大學名帥赫爾利(Dan Hurley)執教，瞄準多位球星，除了湯普森、瓦倫修納斯外，還有騎士頭牌「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)、資深砍將迪羅臣(DeMar DeRozan)、老鷹後場明星組合楊恩(Trae Young)、莫瑞(Dejounte Murray)等。

但赫爾利很快就拒絕湖人開出的6年7000萬美元(約22.6億台幣)邀約，湖人最終聘請了完全沒有NBA執教經驗的前帥哥射手瑞迪克(J.J. Redick)掌兵符；在沒能挖角第3巨頭入隊後，只能先綁定詹姆斯父子，確保「父子籃球」的歷史在湖人締造。

《ClutchPoints》直言，「期望很高，也許太高了？每個休賽季，湖人都有很高的期望，近年來卻難以達到目標。」

《ClutchPoints》還提到，身為次輪末段新秀的布朗尼，得到4年790萬美元的菜鳥合約並不尋常，金塊2屆MVP、去年FMVP得主約基奇當年的菜鳥合約也只有4年550萬美元。

約基奇在2014年選秀會次輪第41順位中選，《ClutchPoints》指出，「當時相對沒名氣的第41順位新秀約基奇必須向金塊證明自己的價值，才能獲得一份像樣的菜鳥合約，布朗尼本季必須證明自己。」

▲▼詹姆斯父子下季聯手。（圖／翻攝自IG／kingjames）

▲詹姆斯父子下季聯手。（圖／翻攝自IG／kingjames）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼

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