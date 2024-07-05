勇士網羅希爾德組「新浪花兄弟」　他近5季三分總數比柯瑞還多

▲勇士網羅資深射手希爾德，組成新版浪花兄弟 。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

在「浪花兄弟」宣告拆夥後，勇士積極替天王柯瑞(Stephen Curry)尋找新搭檔，據《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的最新消息，灣區今(5)日透過「先簽後換」網羅31歲資深射手希爾德(Buddy Hield)，他與柯瑞是近5季最多三分球排行榜的前2名，組成新版「浪花兄弟」。

The most made threes in the last 5 seasons



1,322 — Buddy Hield

1,264 — Steph Curry



The Golden State Warriors have a new Splash duo pic.twitter.com/L6pJczbSZa [廣告]請繼續往下閱讀... July 4, 2024

勇士今日送出2031年次輪選秀權，透過「先簽後換」的方式從七六人手中得到生涯三分命中率達4成的希爾德，他近5季共砍了1322顆三分，力壓灣區的「歷史三分球王」柯瑞的1264顆，兩人自2017年以來，合計轟了4087顆三分。

▲勇士網羅資深射手希爾德，組成新版浪花兄弟 。（圖／VCG）

希爾德原本與費城簽下4年3741萬美元的合約，其中2100萬美元獲保障，經過「先簽後換」來到勇士後，他前2年將獲1800萬美元的薪資，2026-27賽季則得到300萬美元的部分保證薪資，同時還有一個非保障的第4年球員選項。

希爾德與柯瑞是近5季聯盟最出色的兩名射手，希爾德上季分別披溜馬與七六人戰袍，場均能得12.1分、3.2籃板和2.8助攻，單季砍了219顆三分，不過他在季後賽投籃表現不佳，首輪6場合計只命中6記三分。

勇士正試圖彌補湯普森(Klay Thompson)離隊後留下的空缺，陸續補進防守能力出色的梅爾頓(De'Anthony Melton)、安德森(Kyle Anderson)和三分火力驚人的希爾德，讓球隊在進攻和防守兩端具有相當的靈活性。