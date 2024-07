勇士網羅希爾德組「新浪花兄弟」　他近5季三分總數比柯瑞還多

▲勇士網羅資深射手希爾德,組成新版浪花兄弟 。(圖/VCG)

記者游郁香/綜合報導

在「浪花兄弟」宣告拆夥後,勇士積極替天王柯瑞(Stephen Curry)尋找新搭檔,據《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的最新消息,灣區今(5)日透過「先簽後換」網羅31歲資深射手希爾德(Buddy Hield),他與柯瑞是近5季最多三分球排行榜的前2名,組成新版「浪花兄弟」。

The most made threes in the last 5 seasons



1,322 — Buddy Hield

1,264 — Steph Curry



The Golden State Warriors have a new Splash duo pic.twitter.com/L6pJczbSZa