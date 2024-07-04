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領航猿續約3帥！盧峻翔、陳昱瑞、關達祐各得5年長約

▲領航猿續約盧峻翔、陳昱瑞、關達祐。（圖／領航猿提供）

▲領航猿續約盧峻翔。（圖／領航猿提供）

記者簡名杉／綜合報導

桃園璞園領航猿今(4)日宣布，與盧峻翔、關達祐、陳昱瑞三位球員完成續約，合約期皆為五年，璞園秉持一貫宗旨，長期孕育養成，穩固球隊核心陣容，透過訓練與防護團隊，加速球員成長及累積實戰經驗，建立全新橘色勢力，全猿秉持永不放棄的精神，打開領航新篇章，繼續用努力感動每一位橙客。

▲領航猿續約盧峻翔、陳昱瑞、關達祐。（圖／領航猿提供）

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▲領航猿續約盧峻翔5年。（圖／領航猿提供）

盧峻翔畢業於輔仁大學，於2020第十八季超級籃球聯賽新人選秀會第一輪第四順位被璞園建築籃球隊選中，並以黑馬之姿獲得SBL當季年度新人王，而後於2021～22 P. League+第二季加入領航猿，當年度賽事獲選年度第六人及年度第二隊，2022～23P. League+第三季獲選年度第一隊及年度防守第一隊，2023～24 P. League+第四季除了獲選年度第一隊及年度防守第一隊，更得到年度MVP的榮耀。

▲領航猿續約盧峻翔、陳昱瑞、關達祐。（圖／領航猿提供）

▲領航猿續約關達祐5年。（圖／領航猿提供）

關達祐畢業於國立體育大學，於2020～21 P. League+元年加入領航猿，並於元年賽事第九週與第十週當選最佳球員，優異的場上表現，掀起一股風潮，第二季及第三季P. League+賽事，雖略有迷航狀態，在努力修正及調適下，進入第四季P. League+賽事的達祐，將帶著關關難過關關過的決心打每一場比賽。

▲領航猿續約盧峻翔、陳昱瑞、關達祐。（圖／領航猿提供）

▲領航猿續約陳昱瑞5年。（圖／領航猿提供）

跟關達祐同樣畢業於國立體育大學的陳昱瑞，於2018第十六季超級籃球聯賽新人選秀會，由台灣銀行籃球隊以狀元籤指名，十六季SBL賽季結束同時獲得史無前例年度新人王與年度第六人之殊榮，新秀合約到期後，於2021～22P. League+第二季加盟領航猿，賽季中展現強大企圖心，可惜於季末一戰造成右手骨折，歷經將近半年的復健回到場上，於第三季及第四季P. League+賽事在防守與進攻兩端皆給予球隊平穩的供輸。

桃園璞園領航猿球團本季季末展現十足誠意與三位球員洽談續約事宜，感謝球員們對於球團的信任，在很短的時間內便達成共識，三位球員皆與球團訂定五年期合約，這也代表著球團致力發展籃球事業及永續經營的決心。
 

關鍵字： 領航猿PLG盧峻翔陳昱瑞關達祐

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