前勇士榜眼迎4年生涯第3隊　2年合約前往印第安那溜馬

▲前勇士榜眼威斯曼轉戰溜馬。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

前金州勇士榜眼、今年賽季效力底特律活塞的長人威斯曼(James Wiseman)，日前被母隊活塞宣布不與他續約，也不開給他合格報價，使得他成為一名完全自由球員，而在自由球員市場開市第三天，他就馬上找到新下家，將迎接他4年NBA生涯的第3支球隊「印第安那溜馬」。

現年23歲的威斯曼在高中就名滿全美，也是名列全國前茅的「五星高中生」，但由於大學時期就讀曼菲斯大學的他，涉及與當時主帥「一分錢」哈德威(Anfernee Hardaway)有不合法金錢往來，而遭到NCAA禁賽，雖然後來證明哈德威是為了幫助家境不好的威斯曼搬家，才會自掏腰包，不過威斯曼後續仍被NCAA禁賽，而他也因此宣布離開美國大學籃壇，直接投入NBA選秀。

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最終威斯曼於2020年選秀會被金州勇士以榜眼籤摘下，但因為沒有歷經大學籃球磨練，加上遇到疫情以及傷勢，導致威斯曼的勇士生涯並不順利，而勇士也在2022～23賽季中認賠，將他脫手給底特律活塞；不含其中一年因傷報銷，威斯曼生涯3年共出賽147場、其中僅55場比賽擔任先發，場均19分鐘上場時間能斬獲9.1分、5.6籃板，對一個榜眼秀來說，並不是份合格的成績單。

根據美國《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)於推特上透露，威斯曼將在新賽季加盟東區強權溜馬，是他4年NBA生涯的第3支球隊，雙方簽下一紙兩年合約，雖然沒有透露出薪資消息，但考量到溜馬目前薪資空間已經接近豪華稅線，因此被預估可能是一份底新合約。